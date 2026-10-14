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В Киеве аварийные отключения

В пяти районах Киева аварийные отключения из-за российской атаки — ДТЭК

14 окт 2026, 08:46
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Російська атака на Київ, яка сталася в ніч на сьогодні, 14 жовтня, призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки, — розповіли у компанії.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області.

Прес-служба КМДА повідомляє, що через обстріл у Києві тимчасово не курсує частина електротранспорту.

Також знижено тиск у водопровідній мережі в Печерському районі.

Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. У домівках мешканців району тимчасово може бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання, — зазначили у КМДА. — Система водовідведення міста працює у штатному режимі.

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками заживлюють обладнання та вживають усі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостання, — додали в КМДА.

Источник: Ракурс


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