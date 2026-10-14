Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов 14 октября, фото: ГСЧС

Россияне атаковали все три ТЭЦ Киева — Корецкий

14 окт 2026, 11:13
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 жовтня, атакували балістикою обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів, — зазначив він.

Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах.

Також у Києві зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці: двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці.

У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи, — додав Корецький.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров