На Северном и Южном мостах Киева частично возобновили движение. Фото:

https://racurs.ua/n217482-v-kieve-chastichno-vozobnovili-dvijenie-po-severnomu-i-ujnomu-mostu.html

Ракурс

На Північному та Південному мостах Києва частково відновили рух після нічних російських ударів.

Фахівці держпідприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури» обстежили конструкції об'єкта й дійшли висновку, що можливо частково відновити рух громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди. Громадському транспорту дозволили рухатися крайньою правою смугою в обох напрямках. Для цього смуги змістили ближче до тротуару, частково використавши пішохідну зону. Про це міський голова Києва Віталій Кличко 17 листопада повідомив у Telegram.

Водночас, як поінформував мер, рух легковиків і транзитних фур мостом залишається повністю забороненим.

Столичний градоначальник зазначив, що експерти ще мають детально обстежити пошкоджені конструкції мосту, щоб уточнити вплив пошкоджень на їхню несну здатність й визначити необхідні протиаварійні заходи.

Раніше Кличко поінформував про часткове відновлення руху Південним мостом. Фахівці дійшли висновку, що можна тимчасово запустити проїзд автомобілів у напрямку з лівого на правий берег Києва.

Наразі рух із регульованим інтервалом дозволено:

автотранспорту масою до 10 т включно;

громадському транспорту загальною масою до 18 т.

Через пошкодження мосту залишається закритим рух з правого на лівий берег.

Нагадаємо, вночі 17 листопада Російська Федерація балістичними ракетами атакували Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них був перекритий. Згодом мер Віталій Кличко показав, як виглядають пошкоджені мости.