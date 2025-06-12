Наслідки російської атаки на півдні Одещини, фото: ДСНС

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Російські безпілотники вночі атакували південь Одеської області.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку, — розповіли у відомстві. — ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок російської атаки обійшлося без постраждалих.