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Последствия российских ударов по Харькову 12 июня, фото: ГСЧС

16 человек пострадали в результате российских ударов по Харькову (ФОТО, ВИДЕО)

12 июн 2025, 10:58
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У Харкові внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали 16 людей, серед яких четверо дітей.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що сьогодні вночі у період орієнтовно з 1.40 до 3.10 збройні сили рф вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста:

  • у Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. Пошкоджено понад 10 авто. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 16 людей, серед яких четверо дітей. Наймолодший потерпілий — дворічний хлопчик, його з пораненням його доставили до лікарні.
  • БпЛА у Шевченківському районі пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих;
  • у Слобідському районі ворожий безпілотник поцілив у магазин — приміщення зруйновано.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських ударів по Харкову 12 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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