Силы обороны поразили объект ВПК в Московской области — Генштабhttps://racurs.ua/n207010-sily-oborony-porazili-obekt-vpk-v-moskovskoy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 12 червня, завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу рф.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки, — вказано в повідомленні. — Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.