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Силы обороны Украины поразили технопарк «Резонит» в Московской области РФ, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили объект ВПК в Московской области — Генштаб

12 июн 2025, 13:08
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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 12 червня, завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки, — вказано в повідомленні. — Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


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