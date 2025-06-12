Силы обороны Украины поразили технопарк «Резонит» в Московской области РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n207010-sily-oborony-porazili-obekt-vpk-v-moskovskoy-oblasti-genshtab.html

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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 12 червня, завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано вибухи на території Технопарку «Рєзоніт», що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки, — вказано в повідомленні. — Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.