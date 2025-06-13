Задержан поджигатель здания ТЦК в Харькове. Фото: соцсети

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Ракурс

Поліція підозрює жителя Харкова в підпалі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У середу, 11 червня, близько 19.20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу в будівлі районного ТЦК та СП. Правоохоронці упевнені, що займання влаштував місцевий мешканець. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

Зазначається, що місцевий 29-річний житель прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Він зачинився в одній із кімнат і підпалив тканину запальничкою. Після цього харків’янин скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Силовики вже встановили особу громадянина, який раніше вже мав проблеми з законом. Його затримали й повідомили палію про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 10 років ув’язнення.

Раніше Харківському обласному ТЦК та ТСП підтвердили факт пожежі, але назвали повідомлення про можливий підпал або диверсію «відвертими фейками ворожої пропаганди» і закликали не поширювати таку інформацію.

Нагадаємо, однією з версій причин пожежі у ТЦК в Харкові був можливий удар російського безпілотника «Молнія». Також не виключалося, що причиною пожежі стало влучення блискавки, бо прильотів дронів в районі будівлі ТЦК не було.