У Харкові спалахнула пожежа в будівлі ТЦК

У Харкові горіла будівля ТЦК, фото: Negativespace.co

https://racurs.ua/ua/n207001-u-harkovi-spalahnula-pojeja-v-budivli-tck-video.html

Ракурс

У Харкові сьогодні, 11 червня, сталася пожежа у будівлі одного з РТЦК та СП міста.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Харківського обласного ТЦК.

Зазначається, що особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території ТЦК, були евакуйовані. Пожежа локалізована підрозділами ДСНС. Причини пожежі будуть встановлені після відповідних експертиз та розслідування правоохоронних органів.

Наголошуємо, що джерелом повідомлень про «підпал» або «диверсію», які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди, — додали в ТЦК.

Варто додати, що однією з версій причин пожежі, яку озвучували у соцмережах, був можливий удар російського безпілотника «Молнія», котрий приблизно в цей час атакував Харків. Згодом у Харківській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу БПЛА типу «Молнія» у Салтівському районі Харкова було пошкоджено два автомобілі, паркан та скління вікон приватного житлового будинку.

За інформацією джерел агентства «РБК-Україна», причиною пожежі стало влучення блискавки, прильотів дронів в районі ТЦК не було.

Джерело: Харківський обласний ТЦК, Харківська ОВА, «РБК-Україна»