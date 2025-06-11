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Ракурс
Евакуація пораненого військового, скріншот відео

Робот евакуював пораненого українського військового з поля бою (ВІДЕО)

11 чер 2025, 22:21
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Наземний роботизований комплекс Ardal від компанії-учасника українського оборонного кластера Brave1 BUREVII врятував життя українського військового, евакуювавши його надскладної ділянки на полі бою.

Відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Робот пройшов там, куди не могли дістатися люди, — наголосив він.

Федоров зазначив, що нещодавно лише за чотири дні військові підрозділу K-2 провели чотири успішні евакуації побратимів з використанням наземного робота.

Джерело: Ракурс


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