Частина зоряної області IRAS 21078+5211. Фото: NASA/JPL-Caltech/2MASS/SSI/University of Wisconsin⁣

https://racurs.ua/ua/n206999-dyvovyjne-foto-okolyci-chumackogo-shlyahu-opublikuvalo-nasa-foto.html

Ракурс

NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало дивовижне фото об'єкта, розташованого на «самотній» околиці Чумацького Шляху.

На знімку показано як потік газу, котрий витікає від нової зорі, стикається з водневим газом навколо, в результаті чого газ світиться, створюючи яскравий «маяк».

Це репрезентативне кольорове зображення є комбінацією даних космічного телескопа «Спітцер» і наземних спостережень в межах проекту 2MASS (абревіатура від The Two Micron All-Sky Survey — «Огляд усього неба на довжині хвилі два мікрометри»).

На цьому зображенні світло від інфрачервоних каналів «Спітцера» з довжиною хвилі 3,6 і 4,5 мікрон представлено зеленим і червоним кольорами відповідно, що надає хмарам електричного лаймового кольору, — зазначають у NASA. — Спостереження 2MASS у ближньому інфрачервоному діапазоні з довжиною хвилі 2,2 мікрона мають синій колір.

Показана на знімку зоряна область має назву IRAS 21078+5211. Вона розташована на відстані близько 1,7 кілопарсек (5,5 тис. світлових років від Землі).

Це масивний, але сильно фрагментований регіон зореутворення. У ньому спостерігається багато згустків щільного молекулярного газу розміром близько 0,1 парсека.