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Ракурс
Знімок туманності Замкова Щілина, фото: NASA

Дивовижний знімок активної області зореутворення опублікувало NASA (ФОТО)

10 тра 2025, 17:40
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NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало дивовижний знімок туманності Замкова Щілина, котра належить до комплексу Туманності Кіля — однієї з найенергійніших зореутворювальних областей у нашій галактиці.

Знімок був зроблений Європейською південною обсерваторією. Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) змогла виявити силові лінії магнітного поля, показані на цьому зображенні.

Зазначається, що на форму цієї туманності своїми сильними зоряними вітрами могла вплинути Еті Кіля — розташована поруч величезна активна зоря, що складається принаймні з двох гравітаційно пов’язаних зір із сукупною світністю у понад 5 млн разів більше Сонця:

Дані спостережень SOFIA показують, що магнітні поля в петлі (у центрі зображення — ред.), схоже, зазнають впливу сильного крила зорі. Магнітне поле поширюється у формі віяла, що відповідає вітру від Ети Кіля. Це свідчить про те, що магнітне поле збурюється енергією зорі.

Магнітне поле в петлі набагато слабше, ніж зоряний вітер, а це означає, що хоча магнітні поля важливі на ранніх стадіях зореутворення, вони не роблять нічого, щоб зупинити хмару від розпаду під дією енергії масивних зірок. Тепер вченим цікаво, чи так само відбувається в інших місцях, де формуються великі зорі, — додають у NASA.

Туманність Замкова Щілина світиться відтінками синього, рожевого і фіолетового. У центрі туманності магнітні поля схожі на візерунок вітру, який рухається вихорами навколо петлі в центрі. Тло зображення всіяне зірками у відтінках рожевого і блакитного. Фото: NASA, the SOFIA science team, Y. Seo; ESO

Джерело: Ракурс


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