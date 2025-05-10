Знімок туманності Замкова Щілина, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n206207-dyvovyjnyy-znimok-aktyvnoyi-oblasti-zoreutvorennya-opublikuvalo-nasa-foto.html

Ракурс

NASA на своїй сторінці в соцмережі Instagram опублікувало дивовижний знімок туманності Замкова Щілина, котра належить до комплексу Туманності Кіля — однієї з найенергійніших зореутворювальних областей у нашій галактиці.

Знімок був зроблений Європейською південною обсерваторією. Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA) змогла виявити силові лінії магнітного поля, показані на цьому зображенні.

Зазначається, що на форму цієї туманності своїми сильними зоряними вітрами могла вплинути Еті Кіля — розташована поруч величезна активна зоря, що складається принаймні з двох гравітаційно пов’язаних зір із сукупною світністю у понад 5 млн разів більше Сонця:

Дані спостережень SOFIA показують, що магнітні поля в петлі (у центрі зображення — ред.), схоже, зазнають впливу сильного крила зорі. Магнітне поле поширюється у формі віяла, що відповідає вітру від Ети Кіля. Це свідчить про те, що магнітне поле збурюється енергією зорі.