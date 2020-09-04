Дивовижне фото «Ока Бога» створило NASA

Дивовижне фото «Ока Бога» створило NASAhttps://racurs.ua/ua/n143410-nasa-stvorylo-dyvovyjne-foto-tumannosti-oko-boga-obiednavshy-dani-chotyroh-teleskopiv.htmlРакурс
NASA опублікувало дивовижний космічний знімок, створений на основі даних, зібраних кількома космічними апаратами. Знімок являє собою фото напрочуд красивої космічної туманності Равлик, розташованої у сузір’ї Водолія
На знімку показана ділянка космосу, котра охоплює простір у чотири світлові роки. Про це повідомляється на сторінці NASA в соціальній мережі Instagram.
Фото скомбіноване на основі даних, отриманих від таких космічних телескопів:
- «Спітцер» (інфрачервоний діапазон, на фото зображений зеленим та червоним кольором);
- «Хаббл» (оптичний діапазон, на фото зображений померанчевим та синім кольором);
- GALEX (ультрафіолетовий діапазон, блакитний колір);
- «Чандра» (рентгенівський діапазон, білий колір).
Такий «багатохвильовий» підхід до астрономії допомагає нам отримати більш повне уявлення про об'єкти в космосі, — наголошують в американському космічному відомстві.
В центральній частині цього знімку можна побачити білого карлика, який виник у центрі туманності. Ця туманність та білий карлик утворилися в процесі закінчення «життєвого шляху» схожої на Сонце зірки.
Варто додати, що туманність Равлик також неофіційно відома як «Око Бога» завдяки характерному знімку, зробленому NASA ще у 2003 році.
Нагадаємо, нещодавно телескоп «Хаббл» зробив фото надзвичайно красивої далекої галактики.