Дивовижне фото «Ока Бога» створило NASA

NASA опублікувало фото туманності Равлик, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n143410-nasa-stvorylo-dyvovyjne-foto-tumannosti-oko-boga-obiednavshy-dani-chotyroh-teleskopiv.html

Ракурс

NASA опублікувало дивовижний космічний знімок, створений на основі даних, зібраних кількома космічними апаратами. Знімок являє собою фото напрочуд красивої космічної туманності Равлик, розташованої у сузір’ї Водолія

На знімку показана ділянка космосу, котра охоплює простір у чотири світлові роки. Про це повідомляється на сторінці NASA в соціальній мережі Instagram.

Фото скомбіноване на основі даних, отриманих від таких космічних телескопів:

«Спітцер» (інфрачервоний діапазон, на фото зображений зеленим та червоним кольором);

«Хаббл» (оптичний діапазон, на фото зображений померанчевим та синім кольором);

GALEX (ультрафіолетовий діапазон, блакитний колір);

«Чандра» (рентгенівський діапазон, білий колір).

Такий «багатохвильовий» підхід до астрономії допомагає нам отримати більш повне уявлення про об'єкти в космосі, — наголошують в американському космічному відомстві.

В центральній частині цього знімку можна побачити білого карлика, який виник у центрі туманності. Ця туманність та білий карлик утворилися в процесі закінчення «життєвого шляху» схожої на Сонце зірки.

Варто додати, що туманність Равлик також неофіційно відома як «Око Бога» завдяки характерному знімку, зробленому NASA ще у 2003 році.

Нагадаємо, нещодавно телескоп «Хаббл» зробив фото надзвичайно красивої далекої галактики.