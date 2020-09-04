Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
NASA опублікувало фото туманності Равлик, фото: NASA

Дивовижне фото «Ока Бога» створило NASA

4 вер 2020, 16:21
999

NASA опублікувало дивовижний космічний знімок, створений на основі даних, зібраних кількома космічними апаратами. Знімок являє собою фото напрочуд красивої космічної туманності Равлик, розташованої у сузір’ї Водолія

На знімку показана ділянка космосу, котра охоплює простір у чотири світлові роки. Про це повідомляється на сторінці NASA в соціальній мережі Instagram.

Фото скомбіноване на основі даних, отриманих від таких космічних телескопів:

  • «Спітцер» (інфрачервоний діапазон, на фото зображений зеленим та червоним кольором);
  • «Хаббл» (оптичний діапазон, на фото зображений померанчевим та синім кольором);
  • GALEX (ультрафіолетовий діапазон, блакитний колір);
  • «Чандра» (рентгенівський діапазон, білий колір).

Такий «багатохвильовий» підхід до астрономії допомагає нам отримати більш повне уявлення про об'єкти в космосі, — наголошують в американському космічному відомстві.

В центральній частині цього знімку можна побачити білого карлика, який виник у центрі туманності. Ця туманність та білий карлик утворилися в процесі закінчення «життєвого шляху» схожої на Сонце зірки.

NASA опублікувало фото туманності Равлик, фото: NASA

Варто додати, що туманність Равлик також неофіційно відома як «Око Бога» завдяки характерному знімку, зробленому NASA ще у 2003 році.


Фото туманності Равлик, зроблене NASA у 2003 році, фото: «Вікіпедія»

Нагадаємо, нещодавно телескоп «Хаббл» зробив фото надзвичайно красивої далекої галактики.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿