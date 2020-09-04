Патріарх Філарет підхопив коронавірус, його забрали до лікарні. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143409-patriarh-filaret-pidhopyv-koronavirus-yogo-zabraly-do-likarni.html

Ракурс

Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), захворів на коронавірус.

Його госпіталізували до лікарні. Про це написав екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Мосійчук зазначив, що у Філарета вже поважний вік (йому 91 рік), але попри це він сподівається на одужання патріарха.

На офіційному сайті УПЦ КП зазначається, коронавірус у Філарета виявили під час планового тестування. Наразі він проходить курс лікування у лікарні. Його стан здоров’я задовільний.

Як повідомлялося, раніше Олександр Драбинко, митрополит Православної церкви України, захворів на коронавірус. Коронавірусну інфекцію COVID-19 в організмі священика виявили внаслідок планового дослідження.