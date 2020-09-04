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Ракурс
Патріарх Філарет підхопив коронавірус, його забрали до лікарні. Фото: Українська правда

Патріарх Філарет підхопив коронавірус, його забрали до лікарні

4 вер 2020, 16:18
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Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), захворів на коронавірус.

Його госпіталізували до лікарні. Про це написав екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Мосійчук зазначив, що у Філарета вже поважний вік (йому 91 рік), але попри це він сподівається на одужання патріарха.


На офіційному сайті УПЦ КП зазначається, коронавірус у Філарета виявили під час планового тестування. Наразі він проходить курс лікування у лікарні. Його стан здоров’я задовільний.

Як повідомлялося, раніше Олександр Драбинко, митрополит Православної церкви України, захворів на коронавірус. Коронавірусну інфекцію COVID-19 в організмі священика виявили внаслідок планового дослідження.

Джерело: Ракурс


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