Митрополит ПЦУ підхопив COVID-19. Фото: Oleksandr Drabinko у Facebook

https://racurs.ua/ua/n143268-koronavirus-pidkosyv-mytropolyta-pcu.html

Ракурс

Олександр Драбинко, митрополит Православної церкви України, захворів на коронавірус.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 в організмі священика виявили внаслідок планового дослідження. ПЛР-тест показав позитивний результат. Про це 1 вересня повідомляється на сторінці Драбинка у Facebook.

Митрополитові невідомо, де він підхопив коронавірус. Через це за приписом лікаря він перебуватиме на карантині до 15 вересня. Симптоми хвороби у нього відсутні, температура в нормі.

Драбинко закликав усіх, хто контактував із ним в останні дні, бути уважними до самопочуття та за потреби звернутися до лікаря.

Нагадаємо, мер Тернополя Сергія Надал захворів на коронавірус і найближчі 14 днів чиновник буде працювати з дому, перебуваючи на самоізоляції. З симптомів у міського голови спостерігається неприємний біль у горлі, але загалом стан нормальний. Наразі він перебуває у постійному контакті зі своїм сімейним лікарем та спеціалістами. Потреби у госпіталізації немає.