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Ракурс
Митрополит ПЦУ подхватил COVID-19. Фото: Oleksandr Drabinko в Facebook

Коронавирус подкосил митрополита ПЦУ

1 сен 2020, 17:34
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Александр Драбинко, митрополит Православной церкви Украины, заболел коронавирусом.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 в организме священника обнаружили вследствие планового исследования. ПЦР-тест показал положительный результат. Об этом 1 сентября сообщается на странице Драбинко в Facebook.

Митрополиту неизвестно, где он подхватил коронавирус. Из-за этого по предписанию врача он будет находиться на карантине до 15 сентября. Симптомы болезни у него отсутствуют, температура в норме.


Драбинко призвал всех, кто контактировал с ним в последние дни, быть внимательным к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу.

Напомним, мэр Тернополя Сергея Надала заболел коронавирусом и ближайшие 14 дней чиновник будет работать из дома, находясь в самоизоляции. Из симптомов у городского головы наблюдается неприятная боль в горле, но в целом состояние нормальное. Сейчас он находится в постоянном контакте со своим семейным врачом и специалистами.

Источник: Ракурс


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