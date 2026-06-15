Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

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Масштабний обстріл Києва 15 червня зачепив і Києво-Печерську лавру.

Внаслідок прямого влучання виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м. На місцях працюють рятувальники та всі служби міста. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій повідомив у Facebook, що після влучання ворогом і пожежі з лаври вдалося врятувати стародавні ікони та інші святині.

Передусім було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність. Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині, — написав він.

Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна у Facebook нагадала, що Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однією з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України та світу. Святиня входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року (Enhanced Protection).

Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину, — наголосила міністр.

Також Бережна поінформувала, що вночі росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві — одну з найстаріших кіностудій України. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех й була знищена найбільша і найстаріша костюмна колекція України. У студії перебували близько 100 тис. костюмів і 3 млн одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Київ опинився під черговою масованою атакою російських безпілотників та ракет. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених.