Мэра Тернополя подкосил коронавирус

Сергей Надал. Фото: Новая тернопольская газета

https://racurs.ua/n143236-mera-ternopolya-podkosil-koronavirus.html

Ракурс

Коронавирус в Украине переходит в состояние второй волны. Болезнь не обошла и мэра Тернополя Сергея Надала.

Он рассказал, что получил результат теста на коронавирус, который оказался положительным. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Мэр добавил, что сдавал тест регулярно в течение пяти месяцев из-за работы, связанной с людьми. Его заместители и другие члены команды также прошли тестирование, у них инфекцию не обнаружили.

Из симптомов у мэра Тернополя наблюдается неприятная боль в горле, но в целом состояние удовлетворительное. Сейчас он находится в постоянном контакте со своим семейным врачом и специалистами.

Ближайшие две недели мэр будет работать из дома, находясь на самоизоляции. Потребности в госпитализации нет.

До этого Тернополь, который отнесли к «красной» зоны эпидемиологической опасности, отказывался усиливать карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус снова распространился в Верховной Раде. Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что 23 народных депутатов заболели или сейчас болеют COVID-19. Кроме того, заразились и семь работников аппарата.

Также коронавирусом заразился глава Львовского областного совета Александр Ганущин. Его самочувствие резко ухудшилось 28 августа. Глава облсовета решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным.