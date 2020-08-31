Коронавирус подхватил глава Львовского облсовета

Коронавирус подтвердился у главы Львовского облсовета Александра Ганущина. Фото:

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Коронавирус подтвердился у главы Львовского областного совета Александра Ганущина.

Самочувствие у чиновника резко ухудшилось в минувшую пятницу, 28 августа. Председатель облсовета решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. Об этом Ганущин 31 августа сообщил на собственной странице в Facebook.

Чиновник рассказал, что он действовал по протоколу — обратился к семейному врачу, а сейчас лечится антибиотиками на самоизоляции. По его словам, он чувствует себя хорошо, но чувствует усталость. Он чувствует себя как при легкой простуде, которая очень утомляет, «как будто 10 км трусцой или с рюкзаком в горах». Также отметил, что всем контактным лицам о болезни сообщил.

Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус минует в стороне. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому исходу событий был готов, — написал Ганущин.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков не паникует из-за того, что в Верховной Раде депутаты болеют коронавирусом. По его словам, сейчас в здании парламента регулярно проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, сессионный зал и кулуары дезинфицируются.