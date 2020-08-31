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КПВВ на Донбассе. Фото: Delo.ua

Как будут работать КПВВ на Донбассе с 1 сентября — новый график и правила

31 авг 2020, 13:25
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КПВВ на Донбассе с 1 сентября будут работать по новому осеннему графику. Кроме того, меняются правила пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в связи с распространением коронавируса в Украине.

В условиях карантина пересечение линии разграничения проводится с соблюдением всех санитарных норм: температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Кроме того, отныне лица, которые едут с оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение «Дій вдома». Если же такой возможности у них нет, они должны подписывать согласие на обсервацию.

В то же время пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2˚ и таких, которые подтверждают контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно, — отмечается в сообщении.

Также меняется график работы КПВВ на осенний. С 1 сентября пропускные пункты будут работать с 7.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пересечение контрольных пунктов въезда/выезда — до 18.00.


По осеннему графику будут функционировать КПВВ «Марьинка», «Новотроицкое», «Станица Луганская».

Напомним, в Украине с 29 августа снова заработали КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Кабмин отменил постановление от 8 августа, которое ограничивало пересечение админграницы с полуостровом.


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