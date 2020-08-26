Сообщение с Крымом возобновляется. Фото: Интерфакс-Украина

https://racurs.ua/n142996-soobschenie-s-krymom-vozobnovlyaetsya-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Сообщение с аннексированным Крымом будет восстановлено в полночь 29 августа. Такое решение принял Кабинет министров сегодня, 26 августа, во время заседания.

В эту субботу прекращается действие распоряжения № 979 «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 8 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Автономной республике Крым в Facebook.

В сообщении также указано, что все детали о процедуре пересечения КПВВ будут оглашены позже. Полный текст решения правительства будет опубликован завтра, 27 августа.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин принял решение о закрытии с 9 августа КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Такое решение было связано с ухудшением эпидемиологической ситуации на полуострове. Запрет был введен до 30 августа.