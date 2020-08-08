Украина закрывает пункты пропуска в Крым с 9 августа

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Украина закрывает пункты пропуска в Крым с 9 августа — Кабинет министров своим решением от 8 августа временно прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда с нее.

Такое решение связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом в субботу сообщил в Телеграмм министр Кабмина Олег Немчинов.

Это обусловлено поручением президента пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на оккупированный полуостров. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, — написал Немчинов.

Таким образом, с 8.00 воскресенья, 9 августа, до 8.00 30 августа КПВВ на админгранице с Крымом временно прекратят работу, за исключением пропуска граждан Украины и членов их семей:

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд;

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Крыма, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества, — на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома» с момента пересечения КПВВ на выезд;

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.



Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также выезд из Крыма и въезд на полуостров украинцев при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы после согласования с МинТОТ.