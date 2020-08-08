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Ракурс
«Батькивщина» нашла оппонента Кличко на выборах мэра Киева

«Батькивщина» нашла оппонента Кличко на выборах мэра Киева

8 авг 2020, 12:07
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Всеукраинское объединение «Батькивщина» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского главы народного депутата Алексея Кучеренко. Такое заявление сделала в субботу, 8 августа, нардеп и лидер политсилы «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам нардепа, Кучеренко работал на Киев и боролся за справедливые тарифы для украинцев. Политик также представила свою команду, которая будет идти на местные выборы.

«Батькивщина» по Украине будет выдвигать почти 40 тыс. кандидатов в депутаты. Мы будем выдвигать тысячи кандидатов на должности городских голов, — отметила 8 августа Юлия Тимошенко.

Кроме этого, Тимошенко изрядно раскритиковала власть Зеленского, которая, по ее мнению, спустилась из космоса и не знает, куда попала.

Напомним, по данным движения «Честно», Кучеренко окончил КНУ им. Т. Г. Шевченко по специальности «прикладная математика» и НАГУ при президенте по специальности «государственное управление». Он был депутатом нескольких созывов и доверенным лицом Тимошенко на выборах президента.


Фракция «Слуга народа» выдвигает кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. Также будет бороться за кресло мэра действующий глава Киева Виталий Кличко.

Среди других кандидатов — бывший нардеп и экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин и экс-нардеп Юрий Левченко.

Источник: Ракурс


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