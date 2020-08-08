“Батьківщина” знайшла опонента Кличку на виборах мера Києва

https://racurs.ua/ua/n142213-batkivschyna-znayshla-oponenta-klychku-na-vyborah-mera-kyieva.html

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Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» висуває кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка. Таку заяву зробила у суботу, 8 серпня, нардеп та лідер політсили «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За словами нардепа, Кучеренко працював на Київ і боровся за справедливі тарифи для українців. Політик також представила свою команду, яка йтиме на місцеві вибори.

«Батьківщина» по Україні висуватиме майже 40 тис. кандидатів у депутати. Ми висуватимемо тисячі кандидатів на посади міських голів, — зазначила 8 серпня Юлія Тимошенко.

Окрім цього, Тимошенко вдалася до критики влади Зеленського, яка, на її думку, спустилася з космосу і не знає, куди потрапила.

Нагадаємо, за даними руху «Чесно», Кучеренко закінчив КНУ ім.Т. Г. Шевченка за спеціальністю «прикладна математика» та НАДУ при президентові за фахом «державне управління». Кучеренко був депутатом кількох скликань та довіреною особою Тимошенко на виборах президента.

Фракція «Слуга народу» висуває кандидатом у мери Києва Ірину Верещук. Також боротиметься за крісло мера чинний очільник Києва Віталій Кличко.

Серед інших кандидатів — колишній нардеп і екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін та екс-народний депутат Юрій Левченко.