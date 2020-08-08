Дані 7 тис. українських військових злили у Телеграм — омбудсмен

https://racurs.ua/ua/n142212-dani-7-tys-ukrayinskyh-viyskovyh-zlyly-u-telegram-ombudsmen.html

Ракурс

Персональні дані 7 тис. українських військових злили у Телеграм. У липні департамент у сфері захисту персональних даних омбудсмена під час моніторингу виявив чат-бот в месенджері Телеграм (Telegram), який оприлюднив табличний файл з персональними даними військових.

Зокрема, загальнодоступною стала інформація про ПІБ, номери військових частин, а також дати самовільного залишення частин військовими. Йдеться про публікацію приватної інформації 6 тис. 907 військовослужбовців. Про це повідомила прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Омбудсмен звернулася до СБУ та Нацполіції щодо блокування Telegram-бота. 6 серпня поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності приватного життя).

Станом на 7 серпня у Телеграм продовжували поширювати зазначений файл з персональними даними, — повідомили в Офісі омбудсмена.

Нагадаємо, санкція за порушення недоторканності приватного життя передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.