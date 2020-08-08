Журналіст “Радіо Свободи” каже, що виявив вдома “прослушку” — новини України

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Михайло Ткач, журналіст-розслідувач проекту «Радіо Свобода» «Схеми: корупція в деталях», заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховувального пристрою. За його словами, впродовж кількох тижнів до цього він кілька разів отримував попередження, що його журналістська діяльність «дратує високопосадовців» і що по ньому почали «активно працювати».

Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає. Поліцію викликав. Тепер чекаємо слідчо-оперативну групу, — написав Ткач 8 серпня на своїй сторінці у Фейсбук.

«Отвір» довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою — спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів, — розповіла журналіст Наталія Седлецька.

Нагадаємо, «Схеми» щотижня випускають журналістські розслідування та аналітику про корупцію у вищих ешелонах влади. Михайло Ткач є одним із журналістів цієї програми. Останнє його розслідування було про те, як кортеж президента Володимира Зеленського порушує швидкісний режим на дорогах, а працівники його Офісу в обхід закону користуються так званими номерами прикриття.

У 2016 році Ткача затримували співробітники СБУ під час зйомок розслідування про невідповідність стилю життя рівневі зарплат в СБУ «Секретний автопарк СБУ».