Київ став лідером за добовим приростом захворюваності на коронавірус в Україні — коронавірус у Києві

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Коронавірус у Києві підкосив ще 200 осіб впродовж 7 серпня. Станом на сьогодні в столиці вже 9 тис. 378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Іще в 200 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Троє людей померли, — повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Міський голова Києва додав, що кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується, а за весь період епідемії коронавірус позбавив життя 145 киян.

Серед тих, хто захворіли:

99 жінок віком від 18 до 85 років;

семеро дівчат 2−17 років;

90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв;

четверо хлопців 4−16 років.

До київських лікарень 7 серпня госпіталізували 17 пацієнтів.

Вірус ближче, ніж багатьом здається. Тому, не будьте легковажними й не нехтуйте правилами!, — наголосив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі — 29;

Дніпровському — 28;

Деснянському — 24;



Оболонському та Святошинському районах — по 23 випадки.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, виявили ще у 1 тис. 489 пацієнтів. Інфекція COVID-19 забрала життя 27 осіб, 600 українців одужали. Загалом в Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 тис. 750 випадків коронавірусної хвороби.