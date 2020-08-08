Київ став лідером за добовим приростом захворюваності на коронавірус в Україні — коронавірус у Києві

Коронавірусом в Києві заразилося ще 200 осіб, троє людей померло — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n142210-koronavirusom-v-kyievi-zarazylosya-sche-200-osib-troie-ludey-pomerlo-klychko.htmlРакурс
Коронавірус у Києві підкосив ще 200 осіб впродовж 7 серпня. Станом на сьогодні в столиці вже 9 тис. 378 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Іще в 200 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Троє людей померли, — повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
Міський голова Києва додав, що кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується, а за весь період епідемії коронавірус позбавив життя 145 киян.
Серед тих, хто захворіли:
99 жінок віком від 18 до 85 років;
семеро дівчат 2−17 років;
90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв;
четверо хлопців 4−16 років.
До київських лікарень 7 серпня госпіталізували 17 пацієнтів.
Вірус ближче, ніж багатьом здається. Тому, не будьте легковажними й не нехтуйте правилами!, — наголосив Кличко.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
Дарницькому районі — 29;
Дніпровському — 28;
Деснянському — 24;
Оболонському та Святошинському районах — по 23 випадки.
Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, виявили ще у 1 тис. 489 пацієнтів. Інфекція COVID-19 забрала життя 27 осіб, 600 українців одужали. Загалом в Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 тис. 750 випадків коронавірусної хвороби.