Коронавирусом в Киеве заразились еще 200 человек, три пациента умерли — Кличкоhttps://racurs.ua/n142210-koronavirusom-v-kieve-zarazilis-esche-200-chelovek-tri-pacienta-umerli-klichko.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве подкосил еще 200 человек в течение 7 августа. На сегодня в столице уже 9 тыс. 378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Еще у 200 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Три человека умерли, — сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Мэр Киева добавил, что число больных на коронавирус в столице продолжает увеличиваться, а за весь период эпидемии коронавирус лишил жизни 145 киевлян.
Среди заболевших:
99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
семь девочек 2−17 лет
90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет;
четыре мальчика 4−16 лет.
В киевские больницы 7 августа госпитализировали 17 пациентов.
Вирус ближе, чем многим кажется. Поэтому, не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами!, — отметил Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе — 29;
Днепровском — 28;
Деснянском — 24;
Оболонском и Святошинском районах — по 23 случая.
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, обнаружили еще у 1 тыс. 489 пациентов. Инфекция COVID-19 унесла жизни 27 человек, 600 украинцев выздоровели. Всего в Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 тыс. 750 случаев коронавирусной болезни.