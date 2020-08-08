Коронавирусом в Киеве заразились еще 200 человек, три пациента умерли — Кличко

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Коронавирус в Киеве подкосил еще 200 человек в течение 7 августа. На сегодня в столице уже 9 тыс. 378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Еще у 200 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Три человека умерли, — сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Мэр Киева добавил, что число больных на коронавирус в столице продолжает увеличиваться, а за весь период эпидемии коронавирус лишил жизни 145 киевлян.

Среди заболевших:

99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

семь девочек 2−17 лет

90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет;

четыре мальчика 4−16 лет.

В киевские больницы 7 августа госпитализировали 17 пациентов.

Вирус ближе, чем многим кажется. Поэтому, не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами!, — отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 29;

Днепровском — 28;

Деснянском — 24;



Оболонском и Святошинском районах — по 23 случая.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, обнаружили еще у 1 тыс. 489 пациентов. Инфекция COVID-19 унесла жизни 27 человек, 600 украинцев выздоровели. Всего в Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 тыс. 750 случаев коронавирусной болезни.