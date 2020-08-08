Коронавирус в Украине инфицировал почти 1,5 тыс. человек — новые данные Минздрава

Коронавирус в Украине инфицировал почти 1,5 тыс. человек — новые данные Минздраваhttps://racurs.ua/n142207-koronavirus-v-ukraine-inficiroval-pochti-1-5-tys-chelovek-novye-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, обнаружили еще у 1 тыс. 489 пациентов. Инфекция COVID-19 унесла жизни 27 человек, 600 украинцев выздоровели.
Всего в Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 тыс. 750 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает система мониторинга распространения пандемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в:
Киеве — 200;
Одесской области — 165;
Львовской области — 154;
Харьковской области — 134;
Ивано-Франковской области — 126.
Больше всего летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировали на Львовщине (пять человек умерли).
С начала эпидемии в Украине коронавирусная инфекция унесла жизни 1879 человек. Всего выздоровели свыше 43 тыс. человек.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 278 тыс. новых заражений COVID-19 в мире за сутки.
6 августа в Украине коронавирус подтвердили у 1 тыс. 453 человек.