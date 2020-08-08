Коронавирус в Украине инфицировал почти 1,5 тыс. человек — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n142207-koronavirus-v-ukraine-inficiroval-pochti-1-5-tys-chelovek-novye-dannye-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, обнаружили еще у 1 тыс. 489 пациентов. Инфекция COVID-19 унесла жизни 27 человек, 600 украинцев выздоровели.

Всего в Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 тыс. 750 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает система мониторинга распространения пандемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в:

Киеве — 200;

Одесской области — 165;

Львовской области — 154;

Харьковской области — 134;

Ивано-Франковской области — 126.

Больше всего летальных случаев за минувшие сутки зарегистрировали на Львовщине (пять человек умерли).

С начала эпидемии в Украине коронавирусная инфекция унесла жизни 1879 человек. Всего выздоровели свыше 43 тыс. человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 278 тыс. новых заражений COVID-19 в мире за сутки.

6 августа в Украине коронавирус подтвердили у 1 тыс. 453 человек.