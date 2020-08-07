Коронавирус в Украине, дети и школа. Фото: Pixabay

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Школа и COVID-19 — сложнейшая задача, которую разные страны решают по-разному. Где-то учебные заведения и вовсе не закрывались, например, в Беларуси, и часть родителей объявила «самокарантин», оставив детей дома. Что бы ни предприняли государственные чины, в конечном итоге ответственность за здоровье детей несем мы, родители. Может ли начало учебного года и открытие школ привести к ухудшению эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине? Насколько дети и учителя рискуют подхватить COVID-19 в школе и что говорит зарубежный опыт?

«Зеленая», «желтая» или «красная» школа — жизнь по новым правилам в связи с коронавирусом в Украине

1 сентября украинские школы откроют свои двери, если находятся в «зеленой», «желтой», «оранжевой» карантинной зоне (цвета отражают уровень эпидемической небезопасности распространения коронавируса в Украине). А вот при попадании в «красную» зону обучение будет дистанционным.

Критерии для «зеленой» зоны:

загруженность коек не более 50%;

среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования — не более 11%;

динамика роста случаев инфицирования — не больше 10%.

При превышении этих индикаторов пять дней подряд регион или город переходит в «желтую» зону, и так далее.

На днях Министерство образования опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября в связи с распространением коронавируса в Украине. Для минимизации риска инфицирования ведомство рекомендует соблюдение физического дистанцирования и правил гигиены, а педагогам предлагает общаться с родителями учеников преимущественно дистанционно. Школы должны быть обеспечены дезинфицирующими и моющими средствами, а их руководству следует озаботиться оборудованием места для обработки рук, а также установкой контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты.

Для того чтобы обеспечить в учебных заведениях необходимое физическое дистанцирование, в ведомстве рекомендуют адаптировать для обучения большие помещения — актовые залы и коридоры; использовать разметку на полу для организованного движения коридорами; при хорошей погоде проводить занятия на открытом воздухе; за классами закрепить отдельные учебные кабинеты. Среди рекомендаций — выделить и обустроить отдельное помещение для временного пребывания тех, у кого обнаружены повышенная температура или другие респираторные симптомы.

Мониторить состояние здоровья будут привычным измерением температуры и простым опросом о самочувствии. Родителям учеников с рядом заболеваний (например, дыхательной и иммунной систем, сахарным диабетом) рекомендуется подумать о домашнем, дистанционном обучении или экстернате. К расстоянию между столами в столовой есть требование — не менее полутора метров, а вот насчет парт таких жестких требований найти не удалось.

Согласно рекомендациям Минздрава, термометрия обязательна только для персонала учебных заведений (не допускаются к работе лица с показателями на бесконтактном градуснике выше 37,2 °C). Маски обязательны на входе в школу и при перемещении, а вот на занятиях — не требуются. Согласно постановлению Минздрава №42 от 30 июля 2020 года «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» сотрудники учебных заведений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета одна маска на три часа.

Насколько безопасна школа во время пандемии — что думают педиатры?

Социальная изоляция — сама по себе достаточный стрессор. О том, что дети дичают, мелькал не один пост в соцсетях и на форумах. Американская академия педиатрии (AAP) не единожды выступала за открытие школ, требуя от чиновников предпринять все возможные для этого меры. «Школы имеют основополагающее значение для развития и благополучия детей и подростков», — говорится в заявлении академии. Американские педиатры утверждают, что весенний опыт онлайн-обучения негативно сказался на детях в плане как академического образования, так и физического здоровья, а также психологического состояния. Врачи рекомендуют принимать решение об открытии школ в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, а также при обязательном соблюдении эпидемиологических правил.

За открытие школ выступают и британские педиатры. Во всяком случае, более 1500 ведущих педиатров и специалистов по детскому здоровью Великобритании в свое время обратились с письмом к премьер-министру с просьбой составить план «возвращения детей в школы». В обращении отмечается, что очень мало детей пострадали непосредственно от COVID-19, но очень много — из-за закрытия детских садов и школ, особенно это касается уязвимых слоев населения.

Многие наши педиатры считают, что в условиях коронавируса в Украине именно детей следует «посылать в бой», мол, это самая безопасная прослойка в будущем иммунной щите, а вероятность смерти от COVID-19 у детей очень низкая — около 0,1%.

Щадит ли коронавирус детей

Трудно представить себе что-то более важное, чем безопасность и здоровье детей. Действительно ли коронавирус щадит детей? К сожалению, детских исследований в отношении коронавирусной инфекции для окончательных выводов недостаточно, а результаты многих нередко противоречат друг другу.

Что известно о заболеваемости детей COVID-19? Дети болеют значительно реже и легче, чем взрослые. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), удельный вес случаев COVID-19 в возрасте до 18 лет составляет менее 7%, а смертельных — меньше 0,1%. У детей и подростков коронавирусная инфекция протекает значительно легче, чем у взрослых. По данным первого европейского многонационального исследования COVID-19 педиатрами, в отделении интенсивной терапии требовали лечения лишь 8%, искусственной вентиляции легких — 4%, а летальность составила 0,7%. Согласно британским данным, вероятность смерти детей до десяти лет от коронавируса в тысячу раз ниже, чем у взрослых в возрасте 70‒79 лет.

В настоящее время среди ученых и врачей нет единого мнения относительно того, почему дети болеют коронавирусной инфекцией легче и у них нет столь тяжелых последствий, как у взрослых. Основные гипотезы таковы:

врожденный иммунитет, то есть неспецифическая защита, у детей прочнее и выразительнее по сравнению со взрослыми;

благодаря более здоровым, чем у взрослых, легким дети не склонны к тяжелому течению заболевания (известно, что коронавирус поражает чаще всего именно этот орган);

возможен перекрестный иммунитет после контакта с другими коронавирусами;

у детей меньше мишеней для вируса, а именно ангиотензин-превращающего фермента АПФ-2 в клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей, с которым связывается SARS-CoV-2 для попадания в организм.

Однако есть данные о склонности малышей до года к более тяжелому течению COVID-19, чем у старших детей, хорошая новость — это не отражается на летальности. Существует также риск развития Кавасаки-подобного мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который ассоциируется с инфицированием SARS-CoV-2 (так называемый синдром MIS-C). Пока таких случаев не так много, но они есть, в том числе летальные.

Исследование Техасской медицинской ассоциации, эксперты которой оценивали риски заражения коронавирусной инфекцией при разных обстоятельствах по 9-балльной шкале (1 балл — самый низкий риск заражения, 9 баллов — наивысший), показало, что пребывание ребенка в школе, детскому саду и лагере — довольно рискованное занятие, тянет на 6 баллов.

А как у них? К чему привело открытие школ за рубежом

Некоторые страны в мае-июне после улучшения эпидемической ситуации рискнули открыть школы. Каким был этот опыт? Довольно разным.

В Голландии школы начали открывать еще в апреле, сначала для детей младше 12 лет. Ухудшения эпидситуации в стране не произошло. В целом безопасным оказалось и открытие школ для всех детей в Дании, Финляндии, Австрии, Сингапуре. Безусловно, с соблюдением мер предосторожности.

А вот опыт Израиля, получивший широкую огласку во всем мире, нельзя назвать успешным, скорее — наоборот. В мае казалось, что вирус с короной в этой стране не только находится под контролем, но и побежден — фиксировались считанные случаи COVID-19. Тем не менее, в Израиле, который успешно справился с эпидемией весной, открытие школ дало толчок мощной второй волне. Буквально спустя две недели после открытия более 244 учеников и сотрудников школ имели положительный результат на COVID-19, 393 детских сада и школы пришлось закрыть. Согласно июньской статистике, среди всех заболевших 47% были инфицированы в школах. Самой большой проблемой оказались ученики средней школы. Если младшие более послушны, их легче контролировать, а старшеклассники осознают все риски, то в природе учеников средней школы — бунтовать, не подчиняться учителям и, конечно же, не носить маски, не соблюдать физическую дистанцию.

В копилку позитивного опыта не входит история детского лагеря в штате Джорджия (США), где в июне за одну неделю заразились коронавирусом 51% отдыхающих детей в возрасте от 6 до 10 лет, а также 44% скаутов 11‒17 лет. CDC США сообщил, что около четверти инфицированных детей были бессимптомными. Насколько тяжело переносят заболевание остальные 75% — данных найти не удалось.

Дети и учителя — кто кого может заразить

По мнению американских и британских педиатров, риски от открытия школ существуют преимущественно для учителей и другого персонала, особенно старшего возраста. Тем не менее, проблема защиты учителей обсуждается значительно реже, чем детей. А о работе дистанционно для украинских преподавателей из группы риска пока ничего не слышно.

Являются ли дети распространителями коронавирусной инфекции в обществе? До недавних пор складывалось впечатление, что, в отличие от гриппа и других респираторных вирусных инфекций, дети меньше, чем взрослые, инфицируются SARS-CoV-2 и меньше его распространяют. Совсем свежие исследования с этим не согласны: у детей до пяти лет с легким и умеренным течением COVID-19 в носоглотке обнаруживается большее количество вирусной РНК по сравнению с 5‒17-летними и взрослыми. Но это данные об РНК коронавируса, в исследовании не говорится о вирулентности и способности его распространения.

Согласно ряду исследований, в подавляющем большинстве случаев (есть данные о 79%) инфицирование в семье происходит от взрослых к детям, а не наоборот. То есть риск заразиться дома у детей вполне может быть выше, чем в школе. А вот итальянские ученые получили противоположный результат: самыми опасными для контактных лиц оказались инфицированные дети младше 14 лет.

Идти или не идти в школу — как найти оптимальное решение в условиях коронавируса в Украине

Очное обучение в условиях коронавируса в Украине требует финансового и организационного напряжения как от государства, министерств образования и здравоохранения, так и от администраций областей, городов, школ, лицеев, колледжей и вузов. И, безусловно, от родителей и детей. В нашей стране значительно легче закрыть школы, чем навести в них порядок. К тому же в значительной части школ существуют объективные препятствия для реализации надлежащих мер по обеспечению безопасности.

О дистанционном обучении следует подумать родителям, если ребенок относится к группе с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19. В эту группу входят, например, дети с сахарным диабетом, пересаженными органами, иммунными дефицитами, врожденными пороками сердца, неврологическими и генетическими нарушениями, хроническими заболеваниями почек, бронхиальной астмой, ожирением, анемиями, болезнями печени и легких. Тяжелая форма COVID-19 означает, что таким детям может потребоваться госпитализация, интенсивная терапия или аппарат искусственной вентиляции легких. Также стоит взвесить риски принесения ребенком инфекции в семью, особенно если с ребенком проживают взрослые, для которых COVID-19 представляет серьезную опасность ввиду возраста или хронических заболеваний. Необходимо также обращать внимание, насколько высок уровень распространения коронавируса в вашем районе проживания.

Безусловно, при взвешивании «за» и «против» очной школы в условиях коронавируса в Украине важно учитывать ситуацию в семье, уровень комфорта родителей (необходимость работать и т. д.), меры, предпринимаемые вашей школой для сокращения распространения COVID-19. Если дома родители обеспечивают безопасность, то в школе за это отвечают администрация и учителя. Совершенно нелишним будет ознакомиться с планами школы по снижению риска заражения коронавирусом (физическое дистанцирование, мытье рук и ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции, очистка и дезинфекция поверхностей; скользящие графики обучения, разделение учеников на группы; план мероприятий при выявлении COVID-19 или при подозрении на коронавирусную инфекцию). Родителям важно донести своему ребенку все новые правила школьной жизни и важность следования им.

С началом учебного года нам всем нужно быть морально готовым к появлению случаев заболеваний коронавирусной инфекцией детей и учителей. Похоже, это неизбежно, но во многом зависит от всех нас. А сделав выбор в пользу очной школы, стоит не забывать о вероятности возврата к дистанционной.