Коронавірус в Україні, діти і школа. Фото: Pixabay

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Школа і COVID-19 — складне завдання, яке різні країни розв’язують по-різному. Десь навчальні заклади й зовсім не зачинялися, наприклад, у Білорусі, і частина батьків оголосила «самокарантин», залишивши дітей вдома. Що б не зробили державні чини, в кінцевому підсумку відповідальність за здоров'я дітей несемо ми, батьки. Чи може початок навчального року і відкриття шкіл спричинити погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні? Наскільки діти і вчителі ризикують підхопити COVID-19 у школі і про що свідчить іноземний досвід?

«Зелена», «жовта» або «червона» школа — життя за новими правилами через коронавірус в Україні

1 вересня українські школи відчиняють свої двері, якщо перебувають у «зеленій», «жовтій», «помаранчевій» карантинній зоні (кольори показують рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу в Україні). А ось при потраплянні в «червону» зону навчання буде дистанційним.

Критерії для «зеленої» зони:

завантаженість ліжок не більш як 50%;

середня кількість тестувань щонайменше 24 на 100 тис. населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування — не більш як 11%;

динаміка зростання випадків інфікування — максимум 10%.

При перевищенні цих індикаторів п'ять днів поспіль регіон або місто переходить у «жовту» зону, і так далі.

Днями Міністерство освіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня у зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні. Для мінімізації ризику інфікування відомство рекомендує дотримання фізичного дистанціювання і правил гігієни, а педагогам пропонує спілкуватися з батьками учнів переважно дистанційно. Школи мають бути забезпечені дезінфекційними та миючими засобами, а їхньому керівництву варто подбати про облаштування місця для обробки рук, а також встановлення контейнерів для збору використаних засобів індивідуального захисту.

Для того щоб забезпечити в навчальних закладах необхідне фізичне дистанціювання, у відомстві рекомендують адаптувати для навчання великі приміщення — актові зали і коридори; використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами; при гарній погоді проводити заняття на відкритому повітрі; за класами закріпити окремі навчальні кабінети. З-поміж рекомендацій — виділити та облаштувати окреме приміщення для тимчасового перебування тих, у кого виявлені підвищена температура або інші респіраторні симптоми.

Моніторити стан здоров'я будуть звичним вимірюванням температури і простим опитуванням про самопочуття. Батькам учнів з низкою захворювань (наприклад, дихальної та імунної систем, цукровим діабетом) рекомендується подумати про домашнє, дистанційне навчання або екстернат. До відстані між столами в їдальні є вимога — щонайменше півтора метра, а от щодо парт таких жорстких вимог знайти не вдалося.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, термометрія обов'язкова тільки для персоналу навчальних закладів (не допускаються до роботи особи з показниками на безконтактному градуснику вище за 37,2 °C). Маски є обов'язковими на вході в школу і під час переміщення, а ось на заняттях — не потрібні. Згідно з постановою МОЗ №42 від 30 липня 2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» співробітники навчальних закладів мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту з розрахунку одна маска на три години.

Наскільки безпечна школа під час пандемії — що думають педіатри?

Соціальна ізоляція — сама по собі чималий стресор. Про те, що діти дичавіють, був не один пост у соцмережах і на форумах. Американська академія педіатрії (AAP) неодноразово виступала за відкриття шкіл, вимагаючи від чиновників вжити всіх можливих для цього заходів. «Школи мають основоположне значення для розвитку і благополуччя дітей та підлітків», — йдеться в заяві академії. Американські педіатри стверджують, що весняний досвід онлайн-навчання негативно позначився на дітях у плані як академічної освіти, так і фізичного здоров'я, а також психологічного стану. Лікарі радять приймати рішення про відкриття шкіл залежно від епідемічної ситуації в регіоні, а також при обов'язковому дотриманні епідеміологічних правил.

За відкриття шкіл виступають і британські педіатри. У всякому разі, понад 1500 провідних педіатрів і фахівців з дитячого здоров'я Великої Британії свого часу звернулися з листом до прем'єр-міністра з проханням скласти план «повернення дітей у школи». У зверненні наголошується, що дуже мало дітей постраждали безпосередньо від COVID-19, але дуже багато — через закриття дитячих садків і шкіл, особливо це стосується вразливих верств населення.

Багато наших педіатрів вважають, що в умовах коронавірусу в Україні саме дітей варто «посилати в бій», мовляв, це найбезпечніший прошарок у майбутньому імунному щиті, а ймовірність смерті від COVID-19 у дітей дуже низька — близько 0,1%.

Чи оминає коронавірус дітей

Важко уявити собі щось важливіше за безпеку і здоров'я дітей. Чи справді коронавірус оминає дітей? На жаль, дитячих досліджень щодо коронавірусної інфекції для остаточних висновків замало, а результати багатьох нерідко суперечать один одному.

Що відомо про захворюваність дітей на COVID-19? Діти хворіють значно рідше і легше, ніж дорослі. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), питома вага випадків COVID-19 у віці до 18 років становить менш як 7%, а смертельних — менш як 0,1%. У дітей і підлітків коронавірусна інфекція протікає значно легше, ніж у дорослих. За даними першого європейського багатонаціонального дослідження COVID-19 педіатрами, у відділенні інтенсивної терапії потребували лікування лише 8%, штучної вентиляції легенів — 4%, а летальність становила 0,7%. Згідно з британськими даними, ймовірність смерті дітей до десяти років від коронавірусу в тисячу разів нижча, ніж у дорослих у віці 70‒79 років.

Наразі вчені та лікарі не мають єдиної думки щодо того, чому діти хворіють на коронавірусну інфекцію легше і в них немає таких важких наслідків, як у дорослих. Основні гіпотези такі:

вроджений імунітет, тобто неспецифічний захист, у дітей міцніший і виразніший в порівнянні з дорослими;

завдяки здоровішим, ніж у дорослих, легеням діти не схильні до важкого перебігу захворювання (відомо, що коронавірус вражає найчастіше саме цей орган);

можливий перехресний імунітет після контакту з іншими коронавірусами;

у дітей менше мішеней для вірусу, а саме ангіотензинперетворювального ферменту АПФ-2 у клітинах слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, з яким зв'язується SARS-CoV-2 для потрапляння в організм.

Однак є дані про схильність малюків до року до важчого перебігу COVID-19, ніж у старших дітей, хороша новина — це не відбивається на летальності. Існує також ризик розвитку Кавасакі-подібного мультисистемного запального синдрому у дітей, який асоціюється з інфікуванням SARS-CoV-2 (так званий синдром MIS-C). Поки таких випадків не так багато, але вони є, в тому числі летальні.

Дослідження Техаської медичної асоціації, експерти якої оцінювали ризики зараження коронавірусною інфекцією при різних обставинах за 9-бальною шкалою (1 бал — найнижчий ризик зараження, 9 балів — найвищий), показало, що перебування дитини в школі, дитячому садку чи таборі — вельми ризиковане заняття, тягне на 6 балів.

А як у них? До чого призвело відкриття шкіл за кордоном

Деякі країни у травні-червні після поліпшення епідемічної ситуації ризикнули відкрити школи. Яким був цей досвід? Доволі різним.

В Голландії школи почали відкривати ще у квітні, спочатку для дітей, молодших за 12 років. Погіршення епідситуації в країні не відбулося. Загалом безпечним виявилося і відкриття шкіл для всіх дітей у Данії, Фінляндії, Австрії, Сінгапурі. Безумовно, з дотриманням запобіжних заходів.

А ось досвід Ізраїлю, який отримав широкий розголос в усьому світі, не можна назвати успішним, скоріше — навпаки. У травні здавалося, що вірус з короною в цій країні не лише перебуває під контролем, але й переможений — фіксувалися лічені випадки COVID-19. Проте в Ізраїлі, який успішно впорався з епідемією навесні, відкриття шкіл дало поштовх потужній другій хвилі. Буквально за два тижні після відкриття понад 244 учні і співробітники шкіл мали позитивний результат на COVID-19, 393 дитячих садки і школи довелося закрити. Згідно з червневою статистикою, з-поміж усіх хворих 47% були інфіковані у школах. Найбільшою проблемою виявилися учні середньої школи. Якщо молодші більш слухняні, їх легше контролювати, а старшокласники усвідомлюють всі ризики, то в природі учнів середньої школи — бунтувати, не підкорятися вчителям і, звичайно ж, не носити маски, не дотримуватися фізичної дистанції.

У скарбничку позитивного досвіду не входить історія дитячого табору у штаті Джорджія (США), де в червні за один тиждень заразилися коронавірусом 51% дітей у віці від 6 до 10 років, а також 44% скаутів 11‒17 років. CDC США повідомив, що близько чверті інфікованих дітей були безсимптомними. Наскільки важко переносять захворювання решта 75% — даних знайти не вдалося.

Діти і вчителі — хто кого може заразити

На думку американських і британських педіатрів, ризики від відкриття шкіл існують переважно для вчителів та іншого персоналу, особливо старшого віку. Проте проблема захисту вчителів обговорюється значно рідше, ніж дітей. А про роботу дистанційно для українських викладачів з групи ризику поки нічого не чутно.

Чи є діти розповсюджувачами коронавірусної інфекції в суспільстві? До недавніх пір складалося враження, що, на відміну від грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій, діти менше за дорослих інфікуються SARS-CoV-2 і менше його поширюють. Зовсім свіжі дослідження з цим не згодні: у дітей до п'яти років з легким і помірним перебігом COVID-19 у носоглотці виявляється більша кількість вірусної РНК у порівнянні з 5‒17-річними і дорослими. Але це дані про РНК коронавірусу, в дослідженні не йдеться про вірулентність і здатність його поширення.

Згідно з низкою досліджень, в переважній більшості випадків (є дані про 79%) інфікування в сім'ї відбувається від дорослих до дітей, а не навпаки. Тобто ризик заразитися вдома у дітей цілком може бути вищий, ніж у школі. А ось італійські вчені отримали протилежний результат: найнебезпечнішими для контактних осіб виявилися інфіковані діти, молодші за 14 років.

Йти чи не йти до школи — як знайти оптимальне рішення в умовах коронавірусу в Україні

Очне навчання в умовах коронавірусу в Україні потребує фінансової і організаційної напруги як від держави, міністерств освіти та охорони здоров'я, так і від адміністрацій областей, міст, шкіл, ліцеїв, коледжів та вишів. І, безумовно, від батьків і дітей. У нашій країні значно легше закрити школи, ніж навести в них лад. До того ж у значній частині шкіл існують об'єктивні перешкоди для реалізації належних заходів щодо забезпечення безпеки.

Про дистанційне навчання варто подумати батькам, якщо дитина належить до групи з підвищеним ризиком розвитку тяжкої форми COVID-19. До цієї групи входять, наприклад, діти з цукровим діабетом, пересадженими органами, імунними дефіцитами, вродженими вадами серця, неврологічними і генетичними порушеннями, хронічними захворюваннями нирок, бронхіальною астмою, ожирінням, анеміями, хворобами печінки і легенів. Важка форма COVID-19 означає, що таким дітям може знадобитися госпіталізація, інтенсивна терапія або апарат штучної вентиляції легенів. Також варто зважити ризики принесення дитиною інфекції в сім'ю, особливо якщо з дитиною проживають дорослі, для яких COVID-19 становить серйозну небезпеку з огляду на вік або хронічні захворювання. Варто також звертати увагу, наскільки високий рівень поширення коронавірусу у вашому районі проживання.

Безумовно, при зважуванні «за» і «проти» очної школи в умовах коронавірусу в Україні важливо враховувати ситуацію в родині, рівень комфорту батьків (необхідність працювати тощо), заходи, що вживаються вашою школою для скорочення поширення COVID-19. Якщо вдома батьки забезпечують безпеку, то у школі за це відповідають адміністрація і вчителі. Зовсім не зайвим буде ознайомитися з планами школи зі зниження ризику зараження коронавірусом (фізичне дистанціювання, миття рук і носіння масок, забезпечення належної вентиляції, очищення та дезінфекція поверхонь; гнучкі графіки навчання, поділ учнів на групи; план заходів при виявленні COVID-19 або при підозрі на коронавірусну інфекцію). Батькам важливо донести своїй дитині всі нові правила шкільного життя і важливість їх дотримання.

З початком навчального року нам всім треба бути морально готовими до появи випадків захворювань на коронавірусну інфекцію дітей і вчителів. Схоже, це неминуче, але багато в чому залежить від усіх нас. А зробивши вибір на користь очної школи, варто не забувати про ймовірність повернення до дистанційної.