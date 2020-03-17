Коронавірус у дітей. Фото: Pixabay

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Про те, чи хворіють діти на коронавірус COVID-19, та особливості дитячого імунітету — Сергій Крамарьов, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. Богомольця:

— SARS-CoV-2 жаліє дітей: вони хворіють менше, ніж дорослі. Якщо й хворіють, то перебіг хвороби легший. Найголовніше — діти до 9 років (за деякими даними, до 12 років) не помирають, і я маю надію, що не будуть помирати від цієї інфекції. Разом із тим, ця категорія все одно бере участь в епідемічному процесі — вони зустрічаються з цим вірусом і можуть його розносити. Отже, проблема коронавірусу у дітей стоїть так само гостро, як і в дорослих.

Чи хворіють діти на коронавірус у Китаї?

Дослідження вчених у Китаї свідчать, що діти можуть захворіти на коронавірус SARS-CoV-2. Ба більше, встановлено, що індекс контагіозності у цій групі (тобто кількість дітей, які уражаються вірусом) практично такий самий, як у дорослих. На сьогодні поки що не встановлено випадків, коли доросла людина заразилася від дитини. Статистика може змінитися, адже пандемія триває.

За даними вчених, у Китаї з 8 грудня 2019 року до 6 лютого 2020-го цим вірусом були уражені дев'ятеро немовлят віком від 28 днів до одного року. Зараження здебільшого відбулися через близькі контакти в межах однієї сім'ї. Серед них — двоє хлопчиків та семеро дівчаток. Клінічний перебіг захворювання був легкий. Лихоманка спостерігалася у чотирьох з дев'ятьох діток, температура не перевищувала 38. Симптоми з боку респіраторного тракту були лише у двох. У інших дітей симптоми захворювання не проявлялися. У жодного з немовлят не було важких уражень чи необхідності переведення в палату інтенсивної терапії або ШВЛ (штучної вентиляції легень). Всі діти одужали.

У пацієнтів віком до 12 років клінічний перебіг COVID-19 зазвичай легший та коротший, ніж у дітей, старших за 12 років. Не зафіксовано жодного випадку смерті у дітей до 12 років. Якщо казати про дітей від одного року до 12, згідно з даними, 5% інфікованих були госпіталізовані до реанімаційного відділення, 1% випадків потребував штучної вентиляції легень. Клінічна картина у дітей до 12 років була подібною до тієї, що викликається іншими респіраторними вірусами включно з вірусом грипу. Нереспіраторні прояви коронавірусної інфекції, які описані у дорослих (наприклад, гепатит і порушення функції центральної нервової системи) серед дітей не були зафіксовані. Всі вони одужали.

Діти заражаються коронавірусом COVID-19: європейська статистика

Відомо, що в Німеччині SARS-CoV-2 заразилося четверо дітей. Всі вони є вихованцями дитсадку в окрузі Хайнсберг. Вихователька цього дитячого садочка захворіла на пневмонію, яка була викликана коронавірусом. Також є інформація про чотирьох інфікованих дітей в Італії. У дитячій лікарні в Ліверпулі в однієї дитини тест на новий коронавірус показав позитивний результат. Всі заражені діти перебувають у задовільному стані.

Коронавірус серед дітей: чому SARS-CoV-2 їх жаліє

Наразі серед вчених, лікарів немає єдиної думки щодо того, чому діти хворіють на коронавірус легше і в них немає тяжких наслідків, як у дорослих.

Гіпотеза 1. Дітей частіше реєструють, навіть у випадку легких форм захворювання. Водночас їхні батьки, дорослі з легким перебігом хвороби, можуть не звертатися по медичну допомогу, що призводить до збільшення показника летальності серед дорослого населення. Отже, вважається, що діти хворіють на коронавірус менше. Певно, це не зовсім так, адже індекс контагіозності в цій категорії, як зазначалося вище, такий самий, як і у дорослих.

Гіпотеза 2. Відомо, що коронавірус вражає легені. Вважається, що завдяки здоровішим, ніж у дорослих, легеням діти не схильні до тяжкого перебігу захворювання. Дітлахи не мають шкідливих звичок — паління тощо, на них ще не подіяли шкідливі фактори оточення, вони не працювали у професіях зі шкідливими умовами праці, де можуть уражатися легені.

Гіпотеза 3. Вроджений імунітет, тобто неспецифічний захист, у дітей міцніший і виразніший у порівнянні з дорослими. Ті ж самі інтерферони, натуральні кілери — у дітей ці фактори активніші. Можливо, ці неспецифічні фактори захисту блокують вірус, що потрапляє в дитячий організм, і не дають розповсюджуватися на нижні дихальні шляхи. Згідно з даними, при цій інфекції пневмонія може розвиватися на третій-п'ятий день. За цей час дитяча неспецифічна імунна система здатна впоратися з вірусом.

Гіпотеза 4. Діти, на відміну від дорослих, частіше хворіють на вірусні інфекції. Крім того, вони мають щеплення, зокрема й проти вірусних інфекцій — наприклад, кору, краснухи, вітряної віспи тощо. Є теорія, що існує перехресний імунітет. Діти мають імунітет проти звичайних респіраторних коронавірусів, антитіла, що утворюються при цьому, можуть захищати також від нового коронавірусу.

Наразі батьків хвилює питання: чи варто утримуватися від планової вакцинації дітей під час карантину? Ні, карантин не є протипоказанням до проведення щеплень. Вакцинуватися не тільки можна, а й потрібно. Вакцинацію треба відкласти, якщо дитина хвора.

Гіпотеза 5 — найсучасніша. Для того щоб потрапити всередину клітини, вірус SARS-CoV-2 зв'язується через свій білок S з рецепторами АПФ2 (ангіотензинперетворюючого ферменту). Рецептори АПФ2 мають мембрани альвеолярних клітин легенів, нирок, міокарду, кишківника (тому саме ці органи здатен вражати новий коронавірус). У дітей кількість цих рецепторів та їхня активність мала, тому що ренін-ангіотензинова система (гормональна система, яка регулює артеріальний тиск і водно-електролітний баланс організму) остаточно розвивається у 16‒18 років. Тобто мішеней для вірусу у дітей менше. Це запобігає проникненню SARS-CoV-2 у клітини дитячого організму і може пояснювати, чому діти хворіють на коронавірус легше, без фатальних наслідків.

З виступу на Міжнародній медичній онлайн-конференції «Що робити з інфекцією COVID-19? Демонстрація готовності».