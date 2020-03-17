Коронавирус у детей. Фото: Pixabay

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О том, болеют ли дети коронавирусом COVID-19, и об особенностях детского иммунитета — Сергей Крамарев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца:

— SARS-CoV-2 щадит детей: они болеют меньше, чем взрослые. Если и болеют, то течение болезни легче. Самое главное — дети до 9 лет (по некоторым данным, до 12 лет) не умирают, и я надеюсь, что не будут умирать от этой инфекции. Вместе с тем, данная категория все равно участвует в эпидемическом процессе — они встречаются с этим вирусом и могут его разносить. А значит, проблема коронавируса у детей стоит так же остро, как и у взрослых.

Болеют ли дети коронавирусом в Китае?

Исследования ученых в Китае свидетельствуют, что дети заболевают коронавирусом SARS-CoV-2. Более того, установлено, что индекс контагиозности в этой группе (то есть количество детей, которые поражаются вирусом) практически такой же, как у взрослых. На сегодня пока не установлено случаев, когда взрослый человек заразился от ребенка. Статистика может измениться, ведь пандемия в разгаре.

По данным ученых, в Китае с 8 декабря 2019 года по 6 февраля 2020-го этим вирусом были поражены девять младенцев в возрасте от 28 дней до одного года. Заражения в основном произошли через близкие контакты в пределах одной семьи. Среди них — два мальчика и семь девочек. Клиническое течение заболевания было легким. Лихорадка наблюдалась у четырех из девяти детей, температура не превышала 38. Симптомы со стороны респираторного тракта были только у двоих. У остальных детей симптомы заболевания не проявлялись. Ни у одного из младенцев не было тяжелых поражений или необходимости перевода в палату интенсивной терапии или ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Все дети выздоровели.

У пациентов в возрасте до 12 лет клиническое течение COVID-19 обычно легче и короче, чем у детей старше 12 лет. Не зафиксировано ни одного случая смерти у детей до 12 лет. Если говорить о детях от одного года до 12, согласно данным, 5% инфицированных были госпитализированы в реанимационное отделение, 1% случаев требовал искусственной вентиляции легких. Клиническая картина у детей до 12 лет была подобна той, что вызывается другими респираторными вирусами включая вирус гриппа. Нереспираторные проявления коронавирусной инфекции, которые описаны у взрослых (например, гепатит и нарушение функции центральной нервной системы) среди детей не были зафиксированы. Все они выздоровели.

Дети заражаются коронавирусом COVID-19: европейская статистика

Известно, что в Германии SARS-CoV-2 заразились четверо детей. Все они являются воспитанниками детсада в округе Хайнсберг. Воспитательница этого детского сада заболела пневмонией, вызванной коронавирусом. Также есть информация о четырех инфицированных детях в Италии. В детской больнице в Ливерпуле у одного ребенка тест на новый коронавирус показал положительный результат. Все зараженные дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Коронавирус среди детей: почему SARS-CoV-2 их обходит стороной

В настоящее время среди ученых, врачей нет единого мнения относительно того, почему дети болеют коронавирусом легче и у них нет тяжелых последствий, как у взрослых.

Гипотеза 1. Детей чаще регистрируют, даже в случае легких форм заболевания. В то же время их родители, взрослые с легким течением болезни, могут не обращаться за помощью, что приводит к увеличению показателя летальности среди взрослого населения. Поэтому считается, что дети болеют коронавирусом меньше. Вероятно, это не совсем так, ведь индекс контагиозности в этой категории, как отмечалось выше, такой же, как и у взрослых.

Гипотеза 2. Известно, что коронавирус поражает легкие. Считается, что благодаря более здоровым, чем у взрослых, легким дети не склонны к тяжелому течению заболевания. Дети не имеют вредных привычек — курение и т. д., на них еще не подействовали вредные факторы окружающей среды, они не работали в профессиях с вредными условиями труда, где могут поражаться легкие.

Гипотеза 3. Врожденный иммунитет, то есть неспецифическая защита, у детей прочнее и выразительнее по сравнению со взрослыми. Те же интерфероны, натуральные киллеры — у детей эти факторы более активные. Возможно, эти неспецифические факторы защиты блокируют вирус, попадающий в детский организм, и не дают распространяться на нижние дыхательные пути. Согласно данным, при этой инфекции пневмония может развиваться на третий-пятый день. За это время детская неспецифическая иммунная система способна справиться с вирусом.

Гипотеза 4. Дети, в отличие от взрослых, чаще болеют вирусными инфекциями. Кроме того, им делали прививки, в том числе и против вирусных инфекций — например, кори, краснухи, ветряной оспы и др. Есть теория, что существует перекрестный иммунитет. Дети обладают иммунитетом против обычных респираторных коронавирусов, антитела, образующиеся при этом, могут защищать также от нового коронавируса.

Сейчас родителей волнует вопрос: стоит ли воздерживаться от плановой вакцинации детей во время карантина? Нет, карантин не является противопоказанием к проведению прививок. Вакцинироваться не только можно, но и нужно. Вакцинацию следует отложить, если ребенок болен.

Гипотеза 5 — самая современная. Для того чтобы попасть внутрь клетки, вирус SARS-CoV-2 связывается через свой белок S с рецепторами АПФ2 (ангиотензинпревращающего фермента). Рецепторы АПФ2 имеют мембраны альвеолярных клеток легких, почек, миокарда, кишечника (поэтому именно эти органы способен поражать новый коронавирус). У детей количество этих рецепторов и их активность мала, так как ренин-ангиотензиновая система (гормональная система, регулирующая артериальное давление и водно-электролитный баланс организма) окончательно развивается в 16‒18 лет. То есть мишеней для вируса у детей меньше. Это препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки детского организма и может объяснять, почему дети болеют коронавирусом легче, без фатальных последствий.

Из выступления на Международной медицинской онлайн-конференции «Что делать с инфекцией COVID-19? Демонстрация готовности».