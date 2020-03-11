Декасан и коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ученый совет Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского АМНУ разработал рекомендации по противодействию распространению коронавируса в Украине. Приводим отрывок из его информационного письма от 6 марта 2020 года «Методы профилактики коронавирусной инфекции декаметоксином у взрослых»:

«Применение декаметоксина в комплексной профилактике коронавирусной инфекции следует проводить следующим образом:

С целью предупреждения передачи коронавируса контактным путем: регулярная обработка рук раствором декаметоксина (0,2 или 0,25 мг/мл) — 3–5 мл раствора тщательно распределить по внутренней и наружной поверхности кисти, межпальцевым промежуткам и околоногтевым участкам, нижней трети предплечья в течение 1–2 мин. После этого кожу высушить. Кратность обработки — как можно чаще.

С целью защиты слизистой оболочки глаза от проникновения коронавируса: закапывать в конъюнктивальный мешок по 2–3 капли раствора декаметоксина (0,2 мг/мл) 4–6 раз в сутки в течение периода эпидемиологической опасности.

С целью защиты слизистой оболочки носа и ротоглотки от проникновения коронавируса: полоскать полость рта и зева раствором декаметоксина (0,2 мг/мл) по 25–50 мл 2–3 раза в день. После полоскания в течение часа воздерживаться от приема пищи и питья. Закапывать раствор декаметоксина (0,2 мг/мл) по 3–5 капель в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

С целью защиты дыхательных путей от проникновения коронавируса: ингаляции с помощью небулайзера по 2 мл раствора декаметоксина (0,2 мг/мл) 2–3 раза в сутки».

Учитывая существование на рынке Украины множества противовирусных средств и лекарственных препаратов с вирулицидным действием (другими словами, способных инактивировать вирус), по запросу Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского было проведено исследование поверхностно-активного вещества отечественного производства, которое имеет вирулицидные свойства относительно сложных вирусов (к ним относятся и коронавирусы) — 0,02% раствора декаметоксина (торговое название декасан). Результаты вирусологического исследования были обнародованы на пресс-конференции 11 марта.

Декасан и коронавирус — что показало исследование

Исследование проходило в январе-феврале этого года на кафедре вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Шупика. По словам профессора, заведующей кафедрой вирусологии Ирины Дзюблик, исследования вирулицидной активности декасана проводились в условиях in vitro («в пробирке», вне живого организма) по отношению к прототипному штамму коронавирусов — вирусу инфекционного бронхита птиц.

Возникает логичный вопрос: почему работа проводилась не на вирусе SARS-CoV-2, который все больше распространяется планетой? Или его ближайших родственниках, например, SARS-CoV или MERS? «Дело в том, что этот штамм требует специальных условий лаборатории, а этих условий сейчас в Украине нет. Но прототипный штамм — вирус инфекционного бронхита птиц — имеет главные признаки, присущие всем коронавирусам: как человека, так млекопитающих и птиц», — поясняет Ирина Дзюблик.

Исследования показали, что декасан имеет выраженную вирулицидную активность, то есть подавляет размножение вируса в 100–1000 раз.

«Декасан разрушает вирус, который находится вне клетки. Таким образом, мы можем рекомендовать декасан для профилактики, — отмечают ученые. — Нами была установлена вирулицидная активность декаметоксина в концентрации 41,8–62,5 мкг/мл (0,004–0,006% раствор) по отношению к коронавирусам, среди которых устойчивых к препарату штаммов не выявлено. Препарат практически не всасывается неповрежденной слизистой оболочкой и кожей, поэтому при местном (в т. ч. ингаляционном) применении значимых концентраций в крови не определяется, а использование фармакопейно допустимых концентраций (0,02% раствор — 0,2 мг/мл) не вызывает токсических и аллергических реакций».

Однако пока нет сведений, обладает ли декасан действительно антивирусной активностью, то есть может ли влиять на вирус, который уже находится в клетке инфицированного человека. Это следующий этап для проведения дальнейших исследований, говорят ученые.

Декасан — что о нем известно

Декаметоксин — старичок на фармацевтическом рынке Украины. Этот антисептический и дезинфицирующий препарат был разработан учеными в Виннице еще в советские времена. Затем патент выкупила одна из украинских фармкомпаний. Если почитать инструкцию к медицинскому применению декасана, создается впечатление, что это волшебное средство практически от всего. Цитируем: «Декаметоксин имеет выраженное бактерицидное действие на стафилококки, стрептококки, дифтерийную и синегнойную палочки, капсульные бактерии и фунгицидное действие на дрожжи, дрожжеподобные грибы, возбудители эпидермофитии, трихофитии, микроспории, эритразмы, некоторые виды плесневых грибов (аспергиллы, пенициллы), протистоцидное действие на трихомонады, лямблии, вирусоцидное действие на вирусы».

Лекарство очень широкого спектра применения — лечение гнойничковых бактериальных и грибковых заболеваний кожи, показан при абсцессе легких, хроническом тонзиллите, язвенном колите... Используется и в гинекологической практике, при гнойно-воспалительных заболеваниях брюшной и плевральной полостей. Для гигиенической дезинфекции кожи рук медперсонала и резиновых перчаток во время обследования больных и выполнения медицинских манипуляций и малых хирургических вмешательств, дезинфекции медицинских инструментов и диагностического оборудования из металлов, резины, полимерных материалов и стекла.

Сторонники доказательной медицины декасан нещадно критикуют. Известный медицинский блогер, врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук Андрей MED Goblin в одном из своих постов разнес этот препарат в пух и прах. Главная претензия — нет работ зарубежных ученых, исследующих данное лекарство. «Когда кучка из нескольких врачей — единственные, кто о декасане пишет, используют в работе коммерческие названия, и их публикации висят на сайте производителя... Простите, но это не наука, а фикция», — пишет врач. С другой стороны, это не является прямым доказательством неэффективности препарата.

В инструкции к декасану довольно туманно говорится о влиянии на вирусы. Однако исходя из механизма действия, декасан влияет на фосфолипидную оболочку вирусов — вирусы, не имеющие такой оболочки, скорее всего, будут и дальше жить счастливо (например, респираторные аденовирусы). Такие неточности подрывают доверие к лекарству.

Еще один важный момент: читайте внимательно инструкцию. Особенно если решили использовать препарат для детей. «Применять для лечения детей в возрасте от 12 лет с хроническим бронхитом в фазе обострения, методом ультразвуковых ингаляций по 5–10 мл 1–2 раза в сутки. При других показаниях опыт применения у детей в возрасте до 18 лет отсутствует». К сожалению, немало украинских врачей до сих пор любят назначать этот препарат для ингаляций в небулайзере даже маленьким детям.

Безусловно, трудно не согласиться с украинскими учеными: в условиях отсутствия вакцин против COVID-19 и ограниченного арсенала противовирусных средств с доказанной клинической эффективностью вопросы профилактики приобретают особое значение. А при липовой «готовности» Украины к новым вызовам, в условиях разрушенной системы эпиднадзора, дефицита средств индивидуальной защиты у медиков, которые первыми встречают вирус с короной, приходится довольствоваться тем, что есть.