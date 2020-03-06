Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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То, чего мы ждали, случилось — 3 марта в Украине официально зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Согласитесь, весьма подозрительно, если бы сия чаша миновала нас, в то время как вирус поймали 82 страны мира (данные на 5 марта). Как кто-то пошутил, чем мы хуже? Украинцам говорят о режиме повышенной готовности. Насколько слова расходятся с делом, когда речь идет о коронавирусе в Украине?

Коронавирус в Украине: нулевой пациент

Украинскую статистику по COVID-19 открыл 38-летний мужчина, вместе с женой путешествовавший по Италии. В Украину он вернулся через Румынию. На пограничном контроле супруги прошли температурный скрининг. Симптомов болезни у них на тот момент не было. Дома, в Черновцах, семья решила самоизолироваться — уйти на добровольный карантин (надо отдать должное, насколько правильно они действовали). Спустя два дня, 28 февраля, у мужчины появились симптомы острой респираторной инфекции — боль в горле и сухой кашель, поднялась температура. Семейный врач, которому позвонил черновчанин, вызвал бригаду инфекционистов. Бригада приехала в костюмах биологической защиты и отвезла мужчину в областную инфекционную больницу, разместив в отдельный бокс. У пациента коронавирусную инфекцию подтвердили с помощью теста. У жены симптомов не было, она осталась на изоляции дома, как сообщил Минздрав, согласно протоколам ВОЗ в таких ситуациях.

Окончательно подтвердить диагноз должна референтная лаборатория в Лондоне (согласно норме ВОЗ, такой перепроверке подлежат первые пять положительных и пять отрицательных результатов). Медперсонал и пограничники, с которыми контактировал инфицированный больной, находятся в самообсервации. Как заявили в Минздраве, снова ссылаясь на ВОЗ, они не обязаны проходить тестирование.

Заражение коронавирусом, или Соседи на тропе войны

Жену инфицированного коронавирусом украинца все же пришлось увезти из квартиры и поместить в обсервацию. Как объяснила замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, не по медицинским, а по социальным причинам — из-за протестов жителей дома, где проживает женщина.

«Мы женщину забрали. Она устала и нервничает. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же и для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали», — рассказала Полищук.

Самоизоляция по собственному желанию

В Украине тесты на коронавирус есть, алгоритмы есть, и они выполняются, — как мантру повторяют в Минздраве. Бравурные, с советским душком, но без конкретики — что делать и куда бежать, — сообщения Минздрава, как видим, мало кого успокаивают. Каждый из нас понимает: хорошо там, где годами разрушали медицину, бросали ей самые маленькие куски бюджетного пирога, — априори быть не может. Наши сограждане, вернувшиеся в Украину из Италии (и не только), предоставлены сами себе — идут на работу, ведут детей в школу и детсад. Ищут советов в соцсетях. Кто-то решается на самоизоляцию — если есть понимание ответственности перед обществом, да и работа позволяет. Минздрав рекомендует в таких случаях уйти на домашнюю обсервацию, но юридического обоснования для этого пока нет.

«Мы прорабатываем юридические решения в отношении самоизоляции, возможность в телефонном режиме открыть больничный — чтобы у человека было юридическое основание в течение 14 дней не ходить на работу», — объясняет заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Главный по коронавирусу в Украине Виктор Ляшко — с недавних пор также главный санитарный врач. Должность, которая несколько лет назад канула в Лету вместе с реорганизованной СЭС, с некоторым пафосом была восстановлена (стоит сказать спасибо шагающему по миру вирусу с короной). Однако у юристов возникло много вопросов в отношении полномочий главного санитарного врача, когда на сайте КМУ наконец-то было опубликовано распоряжение от 26 февраля 2020 года №163-р «О предоставлении полномочий заместителю министра здравоохранения по утверждению и подписанию отдельных видов документов», «полномочия по утверждению и подписанию которых относятся к компетенции главного государственного санитарного врача Украины». Если коротко — должность главного санитарного врача Украины, по сути, не восстановлена.

«В упомянутом распоряжении не сказано, на какого именно заместителя министра здравоохранения Украины возложены вышеуказанные обязанности (кстати, у министра здравоохранения пятеро заместителей)», — пишет на своей странице в фейсбуке адвокат, председатель Комитета по праву здравоохранения Ассоциации адвокатов Украины Радмила Гревцова. Юристы, углубившиеся в тему, отмечают, что «в соответствии с действующей законодательной базой государственный санитарный врач имеет полномочия лишь подписывать регламенты использования и предельные допустимые нормы опасных факторов окружающей среды».

В то время как Минздрав рапортует о готовности украинского здравоохранения противостоять вирусу с короной, в который раз апеллируя к 12,5 тыс. коек, 2,5 тыс. боксов в инфекционных больницах, то тут то там раздаются голоса: мы не готовы!

28 февраля об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов. «21-я городская инфекционная больница, которую определили основной в случае вспышки заболевания, не имеет ни медикаментов, ни защитных костюмов. Ни денег на их приобретение. Предусмотренного на экстренный случай запаса лекарств хватит максимум для 10 человек. Это то, что город купил за свой счет», — говорит Филатов.

Киевский мэр также решил взять дело в свои руки. «Город Киев передал 100 специальных костюмов защиты Минздраву. На уровне Минздрава, государства этих защитных костюмов не было. Это подтверждение звучавших слов: политики противодействия и предупреждения распространения коронавируса на уровне государства, к сожалению, нет», — констатирует Виталий Кличко. По его словам, столичная власть заказала также экспресс-тесты на COVID-19, с помощью которых уже через 30–40 минут можно получить результаты диагностики. «Я поручил, чтобы такое оборудование установили в воздушных воротах Киева — в Борисполе и Жулянах, чтобы оперативно выявлять людей с подозрением на коронавирус», — добавил Кличко.

«Как я должен посылать врачей к больным, если не будет средств защиты? — возмущался академик НАМНУ, инфекционист Михаил Андрейчин на заседании президиума Тернопольского областного совета 2 марта. — Врачей-инфекционистов тернопольской больницы скорой помощи уже не первый день кормят обещаниями о поставках всего необходимого на случай появления больных. Но специалисты до сих пор ничего не получили». По словам инфекциониста, примерно у 5% пациентов, инфицированных новым коронавирусом, очень тяжелая форма болезни, им нужна искусственная вентиляция легких и пр. «Соответственно, оснащения у нас на вероятное количество больных не хватает», — констатирует инфекционист.

Имя Михаила Андрейчина хорошо известно не только в Украине, но и во всем мире. Поэтому оснований не доверять его профессиональным выводам о состоянии подготовки к возможной эпидемии коронавируса в целом по Украине и в частности на Тернопольщине — нет.

В Минздраве заявляют, что сформировали потребности для инфекционных больниц и направили в Кабмин запрос о выделении средств из фонда госрезерва — на оснащение необходимым оборудованием отделений интенсивной терапии, а также на запас средств индивидуальной защиты для медиков минимум на месяц.

«Это не значит, что система не готова, — успокоил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на последнем заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. — Это расчеты на будущее». Хм, а что делать с настоящим?

Нет тест-систем — нет коронавируса?

На этом же заседании профильного комитета прозвучал вопрос, почему тест-системы на коронавирус до сих пор не распределены в регионы. Это ускорило бы получение результатов анализов, а значит, позволило бы оперативнее проводить все необходимые мероприятия. На сегодня тесты находятся в лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве, поэтому биологический материал для анализа направляется в столицу.

«В настоящее время продолжается ажиотаж. Если мы тесты поставим в регионы, их используют за три дня, — говорит Ляшко. — Сейчас, чтобы передать образец на исследование, нужно следовать алгоритму. Результаты мы получаем на следующий день».

По словам замминистра, в Украине на сегодня 3000 тестов, использовано около 10. «Когда появляется зарегистрированный случай, контактные лица, использование тестов увеличивается», — объясняют в Минздраве.

А как у них?

В США уже провели около миллиона исследований на коронавирус (на 5 марта в стране зарегистрировано 159 случаев заболевания COVID-19). В России сообщают о более 100 тыс. проведенных исследований для выявления коронавируса (четыре положительных результата). В Эстонии провели 100 тестов — два случая инфицирования. Первый случай коронавируса 5 марта был зафиксирован в Словении, этому предшествовало проведение более 350 тестов.

В Беларуси 4 марта стало известно уже о шести зарегистрированных случаях коронавируса (четыре — в Минске, два — в Витебской области). Тамошний Минздрав опубликовал список пунктов, объяснив, кому и где можно сделать тест на коронавирус. На коронавирус здесь обследуют тех, кто в течение последних 14 дней прибыл из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи, а также тех, кто плотно контактировал с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Остальным проводят лабораторное обследование на COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача, сообщает Минздрав Беларуси. Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Сравните: в приказе Минздрава Украины №292 от 10 февраля 2020 года нет ни слова об Италии, Иране или Южной Корее. Фигурирует лишь Китай. То есть пока прибывших из этих регионов в Украину без симптомов заболевания не тестируют на SARS-CoV-2. Возможно, в документ внесут изменения из-за первого случая COVID-19 в Украине, привезенного из Италии.

На днях первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Польше (в общем здесь сделали 584 теста на коронавирус). Сейм принял специальный закон о борьбе с коронавирусом, действуя на опережение. Закон позволяет производить срочные закупки без тендеров (сравните — в Украине тендер на столь необходимые тесты для определения коронавируса идет обычным путем), строительство и реконструкцию больниц с определенным нарушением строительных норм, закона о планировании и застройке, закона о защите исторических памятников. Закон регулирует оплату лечения больных COVID-19, ценообразование на лекарственные средства, выплаты родителям (которые будут оставаться дома с детьми на время закрытия школ и детсадов), принудительную госпитализацию, работу из дома, дополнительные полномочия разных ветвей власти, использование армии, перераспределение бюджетных средств и т. д.

В Украине 3 февраля был принят Национальный план по противодействию распространения на территории страны нового коронавируса, предусматривающий ряд мероприятий. Согласно документу, система гражданской защиты переводится в режим повышенной готовности. На уровне каждой области должны быть протестированы планы реагирования, готовности и развертывания коек в случае необходимости. В каждой области должны быть официально определены учреждения здравоохранения (как детские, так и взрослые), в которые будут госпитализировать больных с подозрением на инфицирование новым коронавирусом. На уровне областей закрепляется необходимость выделения двух карет экстренной медицинской помощи для перевозки таких пациентов в больницы интенсивного лечения или в стационары (именно на такой скорой доставляли инфицированного COVID-19 черновчанина). Документ предусматривает учебные мероприятия для врачей первичного звена и врачей специализированных учреждений здравоохранения. Областям рекомендовано усилить режим дезинфекции в местах большого скопления людей, например, кинотеатрах или торговых центрах.

По оценкам специалистов, этот документ не содержит механизма его реализации. Также планом предусмотрен запрет экспорта и реэкспорта всех средств индивидуальной защиты — респираторов, масок, костюмов биологической защиты, очков. Однако из-за того, что срок выполнения этого пункта в документе обозначался весьма туманно — февраль, все, кто хотел, вывез все, что мог.

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На брифинге в Новых Санжарах, где 5 марта закончился карантин эвакуированных из Китая украинцев, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о высокой вероятности отмены массовых мероприятий, закрытии школ, введения других ограничительных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. Чиновник призвал избегать массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом. И в который раз заявил, что носить защитные маски, если вы не больны, не нужно, поскольку они не являются эффективным средством защиты от коронавируса.

Президент Зеленский, приехавший в Новые Санжары, чтобы поздравить украинцев и иностранцев с окончанием 14-дневной обсервации, заявил, что в Украине ситуация с коронавирусом пока контролируемая. И выразил надежду, что скоро «вирусная история закончится». И тут каркнула ворона. Президент добавил: «Видите, даже природа с нами согласна».