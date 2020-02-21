Коронавирус из Китая SARS-CoV-2. Фото: Pixabay

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Ракурс

Пока украинцы следят за непростой судьбой эвакуированных соотечественников из китайского Уханя, а власти пытаются поймать уже упавшее лицо, ученые всего мира продолжают изучать незнакомца SARS-CoV-2 (так официально ВОЗ назвала новый коронавирус из Китая), чтобы иметь больше козырей в борьбе с угрозой. «Ракурс» собрал свежие данные о вирусе и прогнозы развития ситуации.

Китайский коронавирус — в режиме агрессивного сдерживания

«Сейчас мы находимся в режиме агрессивного сдерживания, — утверждает директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. — Цель этого сдерживания — выиграть время, выработать план лечения и реагирования».

Как считают специалисты, распространение нового коронавируса может сойти на нет самостоятельно. Например, в связи с наступлением лета. По словам вирусолога, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, коронавирусы — это зимние вирусы. Когда погода теплая и влажная, они не распространяются.

Осторожные прогнозы и статистика по коронавирусу SARS-CoV-2

Предсказать, как дальше разовьется ситуация с новым коронавирусом, сложно, поэтому прогнозы высказываются осторожно. Что нам говорят последние данные? На 21 февраля зарегистрировано более 76 тыс. случаев инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Тяжелых из них — менее 15%. В 25 странах мира — 1259 заболевших. Всего 2247 случаев смерти, за пределами Китая — 11 летальных исходов (за последние сутки +1 в Южной Корее). Выздоровело — более 18 тыс.

Сухие цифры статистики взметнулись вверх 13 февраля, обозначив самый высокий суточный прирост — 15,1 тыс. новых случаев. Неподготовленного читателя эти данные могли шокировать. Все объясняется тем, что именно с этого числа в Китае изменили критерии постановки диагноза. Если ранее в статистику попадали только диагнозы, подтвержденные лабораторно, то теперь также стали учитывать случаи пневмонии или тяжелого респираторного синдрома, выявленные с помощью КТ (компьютерной томографии).

Это означает, что диагноз инфекции COVID-19 стал клиническим (для постановки диагноза достаточно симптомов, рентгенологических данных, а также пребывания в очаге инфекции, контакта с заболевшим или прибывшим из очага). Например, грипп, корь, ветряная оспа также относятся к клиническим диагнозам. Причинами такого перехода на новые критерии могла стать экономия времени (не нужно ждать результатов теста), а также недостаток тест-систем для определения SARS-CoV-2.

На борьбу с новым коронавирусом Китай бросил все силы. Точное количество медиков, привлеченных к этой непростой работе, неизвестно. Есть информация, что от начала вспышки в КНР вирусом заразилось более 1700 врачей, семь человек погибли. На днях стало известно о смерти от нового вируса директора крупнейшей больницы Уханя (эпицентр заболевания). 51-летний Ли Жиминг был одним из видных представителей системы здравоохранения Китая. В стране ошеломляющими темпами построены две больницы, достраивается третья. КНР уже потратила около 6 млрд долл. на сдерживание вспышки и планирует увеличить расходы до 12 млрд (для сравнения: весь бюджет здравоохранения Украины — 113,3 млрд грн, что составляет менее 5 млрд долл.).

Поводы для осторожного оптимизма

Рост количества заболевших в провинции Хубэй в последние дни стабильно низкий. Это может внушать осторожный оптимизм. Так, если 13 февраля были озвучены данные о 15 147 новых случаев заражения, то 21 февраля — уже около 1000. Последние четыре дня число выписанных пациентов превышало число вновь подтвержденных случаев заболевания. Однако ученые предупреждают о возможном увеличении новых заражений в 20-х числах февраля, ведь продолжительный период отпусков в Китае закончился 9 февраля и люди массово вернулись на работу.

В отношении нового вируса научное сообщество сработало значительно быстрее, чем, например, в 2003 году с SARS-CoV — вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром. Тогда Китай несколько месяцев скрывал вспышку, затем потребовалось еще некоторое время, чтобы разработать диагностику для выявления инфекции. Полная расшифровка генома нового коронавируса произошла оперативно, это позволило так же быстро создать тесты для его диагностики. С другой стороны, это также могло привести к тому, что статистика по инфекции COVID-19 в начале вспышки могла быть более устрашающая, чем при вспышке SARS.

Не так смертоносен, как кажется

Вирус не так смертоносен, как кажется. В копилку позитива можно отнести и результаты последнего исследования, опубликованного в китайском журнале эпидемиологии. Ученые изучили обширное количество случаев заболевания, вызванного COVID-19, — 72 314. У 80% пациентов болезнь протекала легко. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелое заболевание, включая пневмонию и одышку, но без критических осложнений. Около 5% пациентов имеют критические осложнения, включая дыхательную недостаточность, септический шок и отказ многочисленных органов. В 2% зарегистрированных случаев вирус смертелен, и риск смерти возрастает с возрастом (самый высокий уровень смертности был среди пациентов старше 80).

Исследование также подтвердило, что более тяжелое течение болезни и риск смерти среди тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания, диабет, гипертонию. Ученым еще предстоит ответить на вопрос, почему среди детей относительно мало случаев заболевания новым коронавирусом.

Обеспокоенность вызывает возможное распространение SARS-CoV-2 в странах со слабыми системами здравоохранения. Китай — государство с уровнем дохода выше среднего, с учеными мирового уровня, надежной сетью выявления заболеваний. «Однако многие страны мира не имеют этих преимуществ. Это одна из причин, например, почему потребовались месяцы для выявления вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах. В результате более 28 тыс. человек заболели и 11 тыс. погибли», — говорит Том Фриден, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

С другой стороны, ученые заявляют, что не знают, как новый коронавирус поведет себя в местах с жарким климатом, таких, как страны Африки. Как упоминалось выше, коронавирусы — это в основном зимние заболевания, как правило, в «любви» к теплой погоде не замечены.

Насколько человечество готово к таким вызовам, как новый коронавирус?

«Человечество готово в том плане, что оно организовано, — считает Надежда Жолобак, вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного НАН Украины. — Зная строение патогена — это достаточно просто изучить, — нужно действовать согласно его свойствам. Респираторные вирусы — это в первую очередь ограничение миграции, применение определенных средств защиты, соответствующих препаратов. Точно так же с любым другим вирусом. Все вирусы существуют конститутивно, но иногда они могут занять другую нишу. Занимание другой ниши и приводит к появлению так называемых новых инфекций, к которым мы не адаптированы. Но пройдет год-два, и все исчезнет. Точно так же, как и SARS — это тоже коронавирусная инфекция. Вспышка прошла, мы адаптировались. Вирус потерял свою патогенность. Есть ВОЗ, масса других организаций, контролирующих ситуацию. Главное — думать головой и анализировать тот предмет, с которым мы контактируем».