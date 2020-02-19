Китайский коронавирус и спорт. Фото: Pixabay

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Китайский коронавирус уже успел добавить работы аналитикам, просчитывающим негативные последствия эпидемии для мировой экономики. Замедление роста произойдет в будущем, но есть сферы, которые страдают от распространения болезни уже сейчас. И среди них — спорт. Большинство спортивных соревнований в Китае отменены или перенесены, а международные организации обеспокоены тем, что летом в соседнюю Японии приедут сильнейшие атлеты мира на Летние Олимпийские игры.

Пит-стоп для «Формулы-1»

Фактически весь Китай оказался на карантине — начиная с города Ухань (центра эпидемии коронавируса) и заканчивая отдаленными провинциями, из которых начали спешно вывозить туристов. Запрет на проведение массовых мероприятий ожидаемо затронул спортивные события, ведь любое из них — это скопление людей в залах или на стадионах, или даже на тренировках. Из-за эпидемии смертельного вируса в Китае, который давно входит в перечень мировых лидеров спорта, отменили или перенесли ряд крупных соревнований.

Одной из самых громких жертв вируса стал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Он должен был состояться в Нанкине 13‒15 марта, и срочно, чуть более чем за месяц до старта, найти новый город IAAF не могла. Его перенесли на следующий год — март 2021-го. Спортсмены столкнулись с неудобством, поскольку многие легкоатлеты планировали выступление на нем в качестве этапа подготовки к главному старту сезона — токийской Олимпиаде.

Еще одна болезненная отмена — Гран-при Китая автогонок «Формулы-1». Гонки были запланированы на 17‒19 апреля. А в начале февраля промоутер соревнований компания Juss Sports Group официально заявила о переносе «Формулы» на неопределенный срок. Пока что гонки просто перенесли, но не отменили.

Организаторы изучают альтернативные даты для проведения Гран-при в конце года. Условие для этого одно — улучшение ситуации с вирусом. Кстати, под угрозой оказалось Гран-при в соседнем Вьетнаме, где случаи заражения новым коронавирусом уже также зарегистрировали.

Футбол на карантине из-за китайского коронавируса

Пострадал от коронавируса 2020 и спорт №1. Футбольная ассоциация Китая отложила на неопределенный срок старт нового сезона. Все национальные лиги находятся в режиме ожидания, а владельцы клубов несут убытки. Чемпионат должен был начаться 22 февраля, новую дату определят в зависимости от развития ситуации в разных регионах страны.

Учитывая то, что в последние 5‒7 лет в Китай вследствие увеличения капитализации клубов и интереса к футболу начали ехать сильные игроки, коронавирус может помочь... бразильским клубам. Больше всего легионеров в Суперлиге Китая именно бразильских, их здесь играет до 28. Уровень этих исполнителей высокий, хотя большинство отправились в Поднебесную уже в конце карьеры. Некоторые из бразильцев готовы сейчас вернуться на родину. Например, Паулиньо уже поддерживает форму с «Коринтиансом», Халк — с «Сан Пауло». Некоторые СМИ утверждали, что часть бразильских легионеров Суперлиги проводят переговоры с клубами на родине.

Но футбол бывает сильнее, чем карантин. Наилучшим образом эмоции, которые переживают спортсмены в связи с закрытием спорта в Поднебесной из-за нового коронавируса, демонстрирует ситуация с футболисткой сборной Китая и французского «Пари Сен-Жермен» Ван Шуан. Ее сборную в марте ждут финальные матчи в отборе на Олимпиаду-2020 против Южной Кореи. У китаянок неплохие шансы на победу, но четверо лидеров команды сейчас на карантине. Они в январе отправились на празднование нового года в Ухань и Вэньчжоу и не успели уехать до объявления карантина.

25-летняя полузащитница Ван Шуан застряла в Ухане и постоянно тренируется, чтобы не растерять форму. Правда, выходить на улицу без особой необходимости запрещено, поэтому девушка тренируется с братом на крыше. Без нее Китай сыграл вничью 1:1 с австралийками и вышел из группы. Сборная осталась в Австралии, чтобы не рисковать здоровьем игроков.

Последствия коронавируса: спорт убегает из Поднебесной

Есть потери и среди соревнований меньшего масштаба: отборочный олимпийский турнир по баскетболу среди женских команд перенесли из Китая в Сербию, Международная теннисная федерация перенесла зональный турнир Кубка Федерации в азиатской группе в Новую Зеландию, отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту и этап элитного женского гольф-тура, перенесены квалификационный турнир по боксу на Олимпиаде-2020, олимпийская квалификация по парусному спорту.

Китайских гимнастов не пускают в Австралию на чемпионат мира. Сборная по спортивной гимнастике должна была выступить в Мельбурне, но австралийцы закрыли въезд иностранцам из Китая. Запрет фактически закрывает китайским атлетам возможность выступить на Летней Олимпиаде, ведь в Мельбурне можно было заработать 20‒23 февраля квалификационные баллы Игр в Токио.

На радикальные меры пошла и китайская баскетбольная федерация — она отложила сезон из-за вспышки нового коронавируса. Причина банальна: практически все иностранные игроки и тренеры уже покинули Китай. К тому же запрещены тренировки команд, чтобы предотвратить возможность распространения коронавируса.

Не стоит забывать, что через два года, в 2022-м, Китай будет принимать у себя Зимнюю Олимпиаду. Пекинский оргкомитет на днях отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований. Мероприятие должно было состояться на знаменитом пекинском стадионе «Птичье гнездо», который принимал большинство соревнований Летних игр-2008, но из-за эпидемии коронавируса от его проведения решили отказаться.

Олимпийское спокойствие

Впрочем, это все еще цветочки. На носу — главный спортивный старт четырехлетия, Игры в Токио. Пока звучат осторожные заявления. Мэр Юрико Коикэ призвала «ответственно отнестись к ситуации, чтобы предотвратить фатальные последствия в будущем». Хотя в Токио уже прозвучал тревожный звоночек. Только что здесь отменили традиционный марафон, входящий в десятку крупнейших в мире. В воскресенье, 1 марта, в Токио уже никто никуда не побежит...

Джон Коутс, председатель координационной комиссии Игр-2020, в начале февраля заявлял, что представители ВОЗ не видят необходимости переноса или отмены Олимпиады. Она, напомним, пройдет в Токио 24 июля — 9 августа. В Международном олимпийском комитете, конечно, контактируют со Всемирной организацией здравоохранения и пока убеждены, что организаторы соревнований в Токио смогут принять контрмеры против коронавируса.

Все это так, но похоже, что весь спорт сейчас нуждается в олимпийском спокойствии, чтобы должным образом подготовиться к Играм в Токио.