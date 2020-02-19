Китайський коронавірус і спорт. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2557-skasovani-chempionaty-i-zagroza-dlya-olimpiady-sport-takoj-zahvoriv-na-kytayskyy-koronavirus.html

Ракурс

Китайський коронавірус уже встиг додати роботи аналітикам, які вирахують негативні наслідки епідемії для світової економіки. Уповільнення зростання станеться в майбутньому, але є сфери, які страждають від поширення хвороби вже зараз. І серед них — спорт. Більшість спортивних змагань у Китаї скасовані або перенесені, а міжнародні організації стурбовані тим, що влітку до сусідньої Японії приїдуть найсильніші атлети світу на Літні Олімпійські ігри.

Піт-стоп для «Формули-1»

Фактично весь Китай опинився на карантині — починаючи з міста Ухань (центру епідемії коронавірусу) і закінчуючи віддаленими провінціями, з яких почали спішно вивозити туристів. Заборона на проведення масових заходів очікувано торкнулася спортивних подій, адже будь-яка з них — це скупчення людей в залах чи на стадіонах, або ж навіть на тренуваннях. Через епідемію смертельного вірусу в Китаї, який давно входить до переліку світових лідерів спорту, скасували або перенесли низку великих змагань.

Однією з найгучніших жертв вірусу став чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Він мав відбутися у Нанкіні 13‒15 березня, і терміново, трохи більш як за місяць до старту, знайти нове місто IAAF не могла. Його перенесли на наступний рік — березень 2021-го. Спортсмени відчули незручності, адже багато легкоатлетів планували виступ на ньому як етап підготовки до головного старту сезону — токійської Олімпіади.

Інше болісне скасування — Гран-прі Китаю автоперегонів «Формули-1». Перегони були заплановані на 17‒19 квітня. А на початку лютого промоутер змагань компанія Juss Sports Group офіційно заявила про перенесення «Формули» на невизначений строк. Наразі перегони просто перенесли, але не скасували.

Організатори вивчають альтернативні дати для проведення Гран-прі наприкінці року. Умова для цього єдина — поліпшення ситуації з вірусом. До речі, під загрозою опинилося Гран-прі в сусідньому В’єтнамі, де випадки зараження новим коронавірусом уже також зареєстрували.

Футбол на карантині через китайський коронавірус

Постраждав від коронавірусу 2020 і спорт №1. Футбольна асоціація Китаю відклала на невизначений строк старт нового сезону. Усі національні ліги перебувають в режимі очікування, а власники клубів зазнають збитків. Чемпіонат мав розпочатися 22 лютого, нову дату визначать залежно від розвитку ситуації у різних регіонах країни.

З огляду на те, що в останні 5‒7 років до Китаю внаслідок збільшення капіталізації клубів та інтересу до футболу почали їхати сильні гравці, коронавірус може допомогти… бразильським клубам. Найбільше легіонерів у Суперлізі Китаю саме бразильських, їх тут грає аж 28. Рівень цих виконавців високий, хоча більшість подалися до Піднебесної вже наприкінці кар’єри. Дехто з бразильців готовий зараз повернутися на батьківщину. Наприклад, Пауліньо вже підтримує форму з «Корінтіансом», Халк — із «Сан Пауло». Деякі ЗМІ стверджували, що частина бразильських легіонерів Суперліги проводять перемовини з клубами на батьківщині.

Але футбол буває сильнішим, ніж карантин. Якнайкраще емоції, які переживають спортсмени у зв’язку із закриттям спорту в Піднебесній через новий коронавірус, показує ситуація з футболісткою збірної Китаю та французького «Парі Сен-Жермен» Ван Шуан. На її збірну в березні чекають фінальні матчі у відборі на Олімпіаду-2020 проти Південної Кореї. У китаянок непогані шанси на перемогу, але четверо лідерів команди нині на карантині. Вони у січні поїхали на святкування нового року в Ухань і Веньчжоу й не встигли виїхати до оголошення карантину.

25-річна півзахисниця Ван Шуан застрягла в Ухані і постійно тренується, щоб не розгубити форму. Щоправда, виходити на вулицю без особливої потреби заборонено, тому дівчина тренується з братом на даху. Без неї Китай зіграв у нічию 1:1 з австралійками і вийшов з групи. Збірна залишилася в Австралії, щоб не ризикувати здоров'ям гравців.

Наслідки коронавірусу: спорт втікає з Піднебесної

Є втрати і серед змагань меншого штибу: відбірковий олімпійський турнір з баскетболу серед жіночих команд перенесли з Китаю до Сербії, Міжнародна тенісна федерація перенесла зональний турнір Кубка Федерації в азійській групі до Нової Зеландії, скасовано етап Кубка світу з гірськолижного спорту й етап елітного жіночого гольф-туру, перенесено кваліфікаційний турнір з боксу на Олімпіаду-2020, олімпійську кваліфікацію з вітрильного спорту.

Китайських гімнастів не пускають в Австралію на чемпіонат світу. Збірна зі спортивної гімнастики мала виступити у Мельбурні, але австралійці закрили в'їзд іноземцям з Китаю. Заборона фактично закриває китайським атлетам можливість виступити на Літній Олімпіаді, адже у Мельбурні можна було заробити 20‒23 лютого кваліфікаційні бали Ігор в Токіо.

На радикальні заходи пішла й китайська баскетбольна федерація — вона відклала сезон через спалах нового коронавірусу. Причина банальна: практично всі іноземні гравці і тренери вже покинули Китай. До того ж заборонені тренування команд, щоб запобігти можливості поширення коронавірусу.

Не забуваймо, що за два роки, у 2022-му, Китаю приймати в себе Зимову Олімпіаду. Пекінський оргкомітет днями скасував церемонію старту зворотного відліку до початку змагань. Захід мав відбутися на знаменитому пекінському стадіоні «Пташине гніздо», який приймав більшість змагань Літніх ігор-2008, але через епідемію коронавірусу від його проведення вирішили відмовитися.

Олімпійський спокій

Утім, це все ще квіточки. На носі — головний спортивний старт чотириріччя, Ігри в Токіо. Поки лунають обережні заяви. Мер Юріко Коїке закликала «відповідально поставитися до ситуації, щоб запобігти фатальним наслідкам у майбутньому». Хоча у Токіо вже пролунав тривожний дзвіночок. Щойно тут скасували традиційний марафон, який входить до десятки найбільших у світі. У неділю, 1 березня, в Токіо уже ніхто нікуди не бігтиме…

Джон Коутс, голова координаційної комісії Ігор-2020, на початку лютого заявляв, що представники ВООЗ не бачать необхідності перенесення або скасування Олімпіади. Вона, нагадаємо, пройде в Токіо 24 липня — 9 серпня. В Міжнародному олімпійському комітеті, звісно, контактують зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і поки переконані, що організатори змагань в Токіо зможуть вжити контрзаходів проти коронавірусу.

Усе це так, але схоже, що увесь спорт нині потребує олімпійського спокою, щоб належно підготуватися до Ігор в Токіо.