Китайський коронавірус: у світі поширюється ксенофобія, закриваються ресторани і падає попит на нафту, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n133973-ksenofobiya-deficyt-zapchastyn-i-zakryttya-restoraniv-yak-koronavirus-vplyvaie-na-svit.html

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Раптове швидке поширення нового коронавірусу впливає не тільки на повсякденне життя в Китаї, але змушує напружитися і власників великих корпорацій, і простих громадян. В умовах глобалізації економіки проблеми в одній з найбільших економік планети відображаються на всьому світі.

Коронавірус вплинув на чимало сфер людського життя, повідомляє CNN.

У ці дні попит на нафту падає вперше за 10 років. Це спричинено тим, що поширення вірусу призвело до закриття багатьох фабрик і обмежень у переміщенні людей. Тому й кількість нафти, необхідна для підтримки глобальної економіки, різко скоротилася. Припускають, що світовий попит на нафту скоротиться на 435 тис. барелів за перші три місяці року порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Великі світові бренди Starbucks, Nike і Capri Holdings змушені закрити тисячі магазинів в Китаї на вимогу китайської влади. Філії, які залишаються відкритими, працюють в обмежені години і відчувають рекордно малу кількість клієнтів.

В Apple заявили, що не зможуть досягти в першому кварталі планованих показників. Disney, яка має значну частку продажів саме в Китаї, може втратити до 280 млн дол.

Інший наслідок — майбутній дефіцит автомобільних запчастин. Китай виробляє більше автомобілів, ніж будь-яка інша країна, а нині багато заводів там закрилися. Великі світові автовиробники розраховують на поставки деталей з Китаю, зокрема, для електромобілів.

Поширення коронавірусу живить й негативні соціальні явища — расизм і ксенофобію. Через невігластво спалах захворювання часто пов’язують з вживанням китайцями в їжу диких тварин. Це сприяє поширенню ксенофобії та расизму стосовно китайців і представників східної Азії.

Такі настрої впливають і на бізнес. Китайські ресторани вже відчули зменшення кількості клієнтів по всьому світу.

Сьогоднішня статистка поширення коронавірусу знову невтішна. Сервіс BNO повідомив, що у Південній Кореї зафіксували 20 нових випадків (всього в країні інфікувалася 51 людина), 10 нових випадків у Японії (усього 84), а також 79 нових випадків на круїзному лайнері, що стоїть в порту Йокогами (всього — 621). У Сінгапурі виявили три нових випадки (84). Є також перші два зараження коронавірусом в Ірані і один новий випадок в Гонконзі (63 усього).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)