США та КНР продовжили «торговельне перемирʼя» до 2027 року. Фото:

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США та Китай погодилися продовжити «торговельне перемир’я» між країнами до 10 січня 2027 року.

Вашингтон прагнув продовжити перемир’я на три-шість місяців. А Пекін хотів продовжити перемир’я до кінця президентського терміну Дональда Трампа. В рамках торговельного перемирʼя США застосовують до товарів та сировини з Китаю мито 20%. Штати прагнуть від Пекіна послаблення експорту рідкісноземельних металів. Попередньо так зване перемир’я у сфері торгівлі діяло до листопада 2026 року. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише видання Bloomberg.

За словами Бессента, він був незадоволений переговорами з китайськими представниками напередодні візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до США.

Сьогодні, 24 вересня, президент США Дональд Трамп особисто зустрів голову КНР Сі Цзіньпіна на авіабазі «Ендрюс» поблизу Вашингтона. Китайський лідер прибув до Америки із триденним державним візитом. Востаннє очільник Китаю був у Сполучених Штатах 10 років тому.

Згодом Сі Цзіньпін прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Американський лідер особисто зустрів главу Китаю біля авто і наголосив, що Сі Цзіньпін — перший в історії лідер КНР, який здійснює другий офіційний державний візит до Сполучених Штатів. Згодом сторони розпочали переговори.

Очільник Китаю поінформував, що Пекін відправив до США двох панд і днями вони прибудуть до зоопарку в Атланті.

У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди — Пін Пін і Фучуань — прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцям, — заявив він.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що державна корпорація КНР Jilin Chemical Fiber Group поставила до РФ 46 т матеріалів із вуглецевого волокна, які можуть використовуватися для виробництва сотень дронів-камікадзе. На початку цього року ці поставки були приховані.

Джерело: Bloomberg