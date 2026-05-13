Трамп прибув до Китаю. Фото: NBC News

https://racurs.ua/ua/n213795-tramp-prybuv-do-kytau-z-oficiynym-vizytom-video.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп прилетів до Китаю з офіційним дводенним візитом.

У Пекіні американський лідер проведе переговори високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Американську делегацію зустрів віце-президента Китаю Хань Чжен, який вважається посланцем Сі на дипломатичних заходах і минулого року був присутній на інавгурації Трампа. Про це повідомляє CNN.

У Білому домі поінформували, що також на місці події перебувають посол США в Китаї Девід Пердью, посол Китаю в США Се Фен та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.

Трамп прибув до Пекіна разом із керівниками найбільших американських корпорацій — Apple, NVIDIA, Tesla, Boeing, Goldman Sachs та інших. Загальна капіталізація компаній у складі делегації оцінюється приблизно 11,5 трлн дол. Це майже дві третини річного ВВП Китаю.

Сі офіційно привітає Трампа вранці 14 травня за місцевим часом. Аналітики припускають, що можливо буде продовжено торговельне перемир’я між Пекіном та Вашингтоном, яке було досягнуто у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, у квітні британський король Чарльз III з королевою Камілою побували у Сполучених Штатах Америки з державним візитом. Король, зокрема, виступив на спільному засіданні американського Конгресу.

Джерело: CNN