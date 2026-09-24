США наполягають на трьох невідкладних кроках для деескалації війни. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n216437-ssha-napolyagaut-na-troh-nevidkladnyh-krokah-dlya-deeskalaciyi-viyny-zelenskyy.html

Ракурс

США пропонують три кроки для деескалації війни з Росією.

Команда американського лідера Дональда Трампа пропонує енергетичне перемир’я, відновлення зернового коридору через Чорне море та тристоронні переговори США, України й РФ. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios.

За його словами, саме американці запропонували взаємне припинення атак на енергетичні об'єкти. Україна готова погодитися на такий формат.

Другий крок, який пропонують Сполучені Штати — відновлення роботи зернового коридору через Чорне море. Український лідер обговорював це питання з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також із представниками Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Єгипту.

Усі хочуть припинення вогню. Коридор має знову запрацювати. Ми це підтримуємо. Я знаю, що вони спілкуються з росіянами. Побачимо, — розповів Зеленський.

Третій крок полягає у тристоронній зустрічі за участю США, України та РФ. Вашингтон запропонував спочатку провести переговори на рівні технічних груп. Ймовірно, перша зустріч відбудеться в Абу-Дабі.

Axios пише, що після кількох днів переговорів і зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку перспективи швидкого досягнення домовленості щодо енергетичного перемир’я між РФ та Україною залишаються невизначеними.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що війна між Україною та РФ завершиться швидше, ніж багато хто собі думає. Він зазначив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють із керівництвом України та РФ для того, щоб закінчити війну.

Джерело: Axios