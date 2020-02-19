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Сльозогінний газ вклав до лікарні 16 дітей: що сталося в школі на Київщині. Фото: поліція
Сльозогінний газ вклав до лікарні 16 дітей: що сталося в школі на Київщиніhttps://racurs.ua/ua/n133972-slozoginnyy-gaz-vklav-do-likarni-16-ditey-scho-stalosya-v-shkoli-na-kyyivschyni.htmlРакурс
Сльозогінний газ розпорошили у школі міста Сквири на Київщині. Внаслідок цього щонайменше 16 дітей опинилися в лікарні.
Правоохоронці почали розслідування і розшук зловмисника, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.
Сьогодні у Сквирі невідома особа розпилила сльозогінну речовину на першому поверсі навчального закладу, — йдеться в повідомленні.
Всіх школярів і персонал евакуювали із будівлі. Ще 16 дітям віком від 6 до 15 років знадобилася госпіталізація.
Навчання призупинено, на території школи працюють поліцейські, рятувальники і медики.
Нагадаємо, на початку лютого учень розпорошив газ із перцевого балончика в школі Жовкви у Львівській області. Внаслідок цього постраждали п’ятеро дітей.
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