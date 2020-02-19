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Слезоточивый газ уложил в больницу 16 детей: что произошло в школе на Киевщине. Фото: полиция
Слезоточивый газ уложил в больницу 16 детей: что произошло в школе на Киевщинеhttps://racurs.ua/n133972-slezotochivyy-gaz-ulojil-v-bolnicu-16-detey-chto-proizoshlo-v-shkole-na-kievschine.htmlРакурс
Слезоточивый газ распылили в школе города Сквира Киевской области. В результате по меньшей мере 16 детей оказались в больнице.
Правоохранители начали расследование и розыск злоумышленника, сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.
Сегодня в Сквире неизвестный распылили слезоточивое вещество на первом этаже учебного заведения, — говорится в сообщении.
Всех школьников и персонал эвакуировали из здания. Еще 16 ученикам в возрасте от 6 до 15 лет понадобилась госпитализация.
Обучение приостановлено, на территории школы работают полицейские, спасатели и медики.
Напомним, в начале февраля ученик распылил газ из перцового баллончика в школе Жовквы во Львовской области. В результате пострадали пять детей.
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