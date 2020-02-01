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На Львовщине в школе распылили газ, есть пострадавшие, фото: Википедия
На Львовщине в школе распылили газ, есть пострадавшиеhttps://racurs.ua/n133011-na-lvovschine-v-shkole-raspylili-gaz-est-postradavshie.htmlРакурс
Школьник распылил газ в школе во Львовской области.
Инцидент произошел в городе Жовква. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Известно, что перцовый баллончик распылил в помещении местного учебного заведения 18-летний ученик. В результате пострадали 5 учеников.
У всех медики диагностировали среднюю степень тяжести. У учеников зафиксировано раздражение дыхательных путей парами неизвестного вещества.
Инцидент произошел после обеда 31 января. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Специалисты проводят детальный анализ ситуации.
Напомним, в октябре неизвестный газ распылил в помещении общеобразовательной школы № 21 в Чернигове. Персонал учебного заведения вынужден был провести эвакуацию детей.
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