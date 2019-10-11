ЧП в Чернигове. Фото: ЧеLine

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Неизвестный газ распылили в помещении общеобразовательной школы № 21 в Чернигове в пятницу, 10 октября.

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Вследствие чрезвычайного происшествия персонал школы вынужден был провести эвакуацию детей. Информацию о происшествии спасатели получили в 9.35. Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

Отмечается, что после распыления газа медицинская помощь понадобилась девяти ученикам, детей в возрасте 12 до 14 лет доставили в больницу. Пока окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники Национальной полиции и ГСЧС. По информации СМИ, в школе распылили слезоточивый газ.

Напомним, в апреле в Одесской области произошло ЧП — девятиклассник принес в школу в Беляевском районе баллончик перечного газа и распылил его во время перерыва в помещении класса. В Одесской области 36 учеников получили ожоги дыхательных путей, часть доставили в больницу.