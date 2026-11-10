Стратегически важный мост обрушился в Российской Федерации. Фото:

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Ракурс

Стратегічно важливий міст обвалився у Російській Федерації.

У вівторок вранці, 10 листопада, на перегоні Черемуха — Віледь в Архангельській області обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Унаслідок обвалу кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Рух ділянкою наразі повністю перекритий. Про подію повідомили моніторингові Telegram-канали.

Цей міст є частиною Печорської залізничної магістралі. Це важливий транспортний коридор, який забезпечує пасажирське та вантажне сполучення з північними регіонами РФ. Руйнування цього об'єкту вже призвело до повного припинення руху на ділянці та порушення залізничної логістики.

Російська влада попередньо розглядає версію диверсії. Однак офіційно це не підтверджували.

Нагадаємо, російські загарбники створили «бронепоїзд» для окупованих територій України. До складу потяга включили окрему секцію з обладнанням для протидії безпілотників. Також ворог додатково укріпив кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрив металевими листами.