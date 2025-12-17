Росіяни створили «бронепоїзд» для окупованих територій. Фото:

Ракурс

Російські загарбники готуються запустити «бронепоїзд» на окупованих територіях України.

Країна-агресор РФ продовжує намагатися відновити й запустити залізничне сполучення на окупованих територіях, адаптуючи його до умов війни попри постійні ризики та реальні загрози. Зокрема, в Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу зібрали спеціально підготовлений поїзд із «посиленою системою захисту». Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 17 грудня повідомив у Telegram.

До складу потяга включили окрему секцію з обладнанням для протидії безпілотників. Також ворог додатково укріпив кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрив металевими листами. Окупанти заявляють, що це необхідно для «забезпечення безпеки локомотивних бригад та збереження вантажів» на ділянці Волноваха — Мелітополь.

Фактично йдеться про спробу налагодити рух залізницею в зоні постійної небезпеки, де навіть цивільна інфраструктура вимушено переводиться у напіввійськовий режим, — зазначили в ЦВО.

Також там вважають, що модернізація не сильно врятує російський потяг, бо вагони та цистерни поки залишаються не захищеними.

Нагадаємо, 26 жовтня українські партизани пустили під укіс потяг окупантів під Токмаком. Тоді на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області було пошкодженл близько 70 метрів залізничного шляху, а уздовж і поперек покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів військового поїзда.