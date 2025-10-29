Партизани влаштували диверсію на Запорізькому напрямку. Фото: ГУР

Ракурс

Українські партизани пустили військовий потяг окупантів під укіс.

Успішна операція представників руху опору була здійснена під окупованим Токмаком 26 жовтня. Тоді на залізничній ділянці між населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок цього пішов під укіс потяг, навантажений військовим вантажем. Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у Telegram.

Зазначається про пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху, що паралізувало рух. Також уздовж і поперек покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда.

Тим часом 29 жовтня рух опору «АТЕШ» поінформував, що українські партизани провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в окупованому Токмаку, яка заблокувала росіянам усі види постачання на Запорізькому напрямку. Вони підпалили релейну шафу, яка забезпечувала управління рухом поїздів на критично важливому напрямку.

Нагадаємо, у вересні агенти руху опору «АТЕШ» здійснили диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Через цей залізничний вузол росіяни перекидають на фронт в Україні боєприпаси, військову техніку, пальне та особовий склад. Також цією залізницею доставляються вантажі на заводи та склади на півночі та сході Росії.