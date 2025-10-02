Новини
Ракурс
Росіяни окупували ще три населені пункти. Карта: DeepState

Росіяни окупували три населені пункти на Запоріжжі та Дніпропетровщині — DeepState

2 жов 2025, 20:28
999

Армія Російської Федерації окупувала ще низку населених пунктів в Україні.

Окупанти взяли під контроль Ольгівське, Березове та Калинівське в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також ворог зумів просунутися в районах Новоіванівки та Вороного. Про це 2 жовтня аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Ворог окупував Ольгівське, Березове та Калинівське, а також просунувся поблизу Новоіванівки та Вороного, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ інформацію про окупацію трьох сіл не коментували. У денному зведенні лише повідомили, що з початку доби відбулося 102 бойових зіткнення.

Найважче захисникам зараз на Покровському напрямку, де з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. А на Новопавлівському напрямку ворог атакував 19 разів, а на Торецькому напрямку було зупинено 11 штурмів.

Шість ворожих атак було відбито на Південно-Слобожанському напрямку, п’ять — на Лиманському напрямку, чотири — на Гуляйпільському напрямку. По три ворожі штурми було зупинено на Куп’янському, Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Також бої фіксувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Краматорському й на Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, 1 жовтня в DeepState заявляли, що було зафіксоване просування окупаційних військ поблизу Новоіванівки в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Також ворог мав успіхи біля Тернового та Степового Синельниківського району Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


