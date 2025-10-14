Новини
Ракурс
Фото: АТЕШ

Партизани виявили серйозні проблеми з ППО окупантів на Запорізькому напрямку

14 жов 2025, 16:53
Російські війська мають серйозні проблеми з системами ППО на Запорізькому напрямку.

Удари Сил оборони України по ремонтних підприємствах окупантів й брак виробництва призвели до масового виходу з ладу систем протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами «Тор». Про це рух опору «АТЕШ» 14 жовтня повідомив у Telegram.

Заявляється, що через гостру нестачу справних систем росіяни змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Однак таким чином ворожа техніка стає легкими цілями для ЗСУ.

Також росіяни зіткнулися з дефіцитом запчастин. Нинішня російська «оборонка», яка працює в умовах посиленого навантаження, випускає неякісні деталі. Це призводить до того, що ці компоненти через нетривалий час виходять з ладу.

Кожен виявлений нами комплекс ППО з координатами та режимом роботи — це можливість для Сил оборони України завдати точкового удару. Система протиповітряної оборони окупантів тріщить по швах, — наголосили партизани.

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Нагадаємо, у вересні українські партизани допомогли послабити російську ППО в окупованих районах Херсонщини. Внаслідок удару була пошкоджена радіолокаційна станція комплексу «Панцир-С1» й це створило прогалину в системі ППО на цьому напрямку.

Джерело: Ракурс


